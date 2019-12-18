В Баунтовском эвенкийском районе Республики Бурятия завершено строительство объектов центральной производственной площадки АО «Хиагда» (входит в контур управления Уранового холдинга «АРМЗ»/Горнорудный дивизион Госкорпорации «Росатом»). Об этом главе Республики Бурятия Алексею Цыденову во время рабочей встречи сообщил первый заместитель генерального директора – исполнительный директор Уранового холдинга «АРМЗ» Виктор Святецкий.

«Сейчас из Улан-Удэ мы едем в Баунтовский эвенкийский район, где перережем символическую красную ленточку. К вводу в эксплуатацию готовы административно-бытовой корпус, здание ремонтно-складского хозяйства и подстанции «Джилинда» 110/10 кВ. Таким образом, можно сказать о завершении строительства самого современного уранодобывающего предприятия в сложных природно-климатических условиях вечной мерзлоты», - сказал В. Святецкий.

Первые объекты центральной производственной площадки АО «Хиагда» - вахтовый поселок, главный производственный корпус, склады химикатов и готовой продукции, трансформаторная подстанция, компрессорная, пожарное депо – были введены в промышленную эксплуатацию в мае 2015 года. Затем сданы объекты 2-го этапа строительства - энергокомплекс, межплощадочные сети водоснабжения, участок приготовления и хранения нитрита натрия. Цех по производству серной кислоты, комплекс резервного энергоснабжения и склад тары начали работать в июле 2016 года.

«С целью постоянного увеличения объемов производства готовой продукции, основные строительные работы производились непосредственно на месторождениях. Мы вводили локальные сорбционные установки, строили дороги и линии электропередач, другую инфраструктуру. По итогам 2019 года планируем обеспечить более 30% производства стратегического металла для нужд атомной отрасли», - рассказал заместитель генерального директора Уранового холдинга «АРМЗ» по стратегии Александр Бурутин.

Для справки:

В настоящее время АО «Хиагда» отрабатывает Хиагдинское и Источное месторождения Хиагдинского рудного поля, строительство и горно-подготовительные работы завершаются на Вершинном. Начало горно-подготовительных работ на Количиканском запланировано на 2020 год, на Дыбрынском — на 2022 год. Затем начнется поступательное освоение Намаруского и Кореткондинского месторождений.

Источник: Пресс-служба АО «Атомредметзолото»