Двое мужчин похитили электрокабель на 700 тысяч рублей в Якутии

Двоих подозреваемых в краже электрического кабеля стоимостью около 700 тысяч рублей задержали полицейские в Верхневилюйском районе республики, передает телеканал «Якутия 24» со ссылкой на пресс-службу МВД РФ по региону.

Отмечается, что неизвестные похитили 200 метров силового кабеля с территории энергетического предприятия.

В тот же день были установлены личности подозреваемых – 36 и 37-летний жители села Верхневилюйск были задержаны при попытке вывезти похищенное за пределы района.

«Подозреваемые заранее спланировали совершение кражи. Мужчины ночью проникли на территорию предприятия, срезали 200 метров силового кабеля из катушки и, погрузив похищенное в грузовик, скрылись. Затем они перевезли кабель на свалку и подожгли, чтобы избавиться от изоляции», – говорится в сообщении.

Медные провода они планировали вывезти в Якутск для дальнейшего сбыта.

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Кража». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.