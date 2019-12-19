25 диспетчеров будут следить за электрохозяйством Рязанской области из нового Единого центра управления сетями, который в 2020 году запустят в Рязани.

Все оперативно-диспетчерские центры из районов области переведут в Рязань и консолидируют в ЕЦУС.

Об этом директор филиала «Рязаньэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» Михаил Подлягин рассказал на торжественном собрании, посвященном Дню энергетика и 40-летнему юбилею предприятия.

По словам Михаила Подлягина, новый центр позволит на качественно новом уровне контролировать сетевые объекты, сократить время ликвидации аварий, повысит уровень комфорта жизни рязанцев.

От имени губернатора с профессиональным праздником рязанских энергетиков поздравил заместитель председателя правительства региона Евгений Беленецкий.

– Мое первое образование связано с этой отраслью, и первая запись в моей трудовой книжке – электромонтер второго разряда, – признался зампред. – Поэтому, коллеги, с наступающим праздником. От профессиональной и стабильной работы энергетиков напрямую зависит эффективное развитие промышленного сектора, социальной сферы, деятельность ЖКХ и, в конечном итоге, качество жизни каждого человека. Благодаря ответственному отношению к делу рязанских энергетиков регион обеспечен стабильным и безопасным электроснабжением. При этом предприятие модернизирует инженерную инфраструктуру, осваивает современные технологии, новые мощности, снижает энергопотери.

Евгений Беленецкий поблагодарил работников предприятия за добросовестный и ответственный труд и лучшим вручил правительственные награды региона.