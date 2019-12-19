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Энергетики "Россети Юг" помогают в устранении последствий пожара на подстанции "Баррикадная-2" в Волгограде

Энергетики Россети Юг помогают в устранении последствий пожара на подстанции Баррикадная-2 в Волгограде

19 декабря 2019, 13:15
Рубрика: Происшествия
Метки: МРСК ЮГА, РОССЕТИ ЮГ, ПОЖАР
Отрасль: Электроэнергетика 

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Волгоградские специалисты «Россети Юг» (ПАО «МРСК Юга) помогают в устранении последствий пожара на подстанции «Баррикадная-2» в Волгограде.

В настоящее время специалисты волгоградского филиала компании «Россети Юг» ожидают допуска к работам по диагностике принадлежащих филиалу трансформаторов, а также энергооборудования подстанции, принадлежащего заводу, которое пострадало в результате технологического происшествия. Сами трансформаторы не пострадали, но требуется техническое обследование, после которого их можно будет включать в работу. Также, на место происшествия прибыли бригады производственных служб для оказания помощи и проведения диагностических работ.

Напомним, что технологическое нарушение на подстанции "Баррикадная-2" произошло по причине короткого замыкания с последующим возгоранием оборудования ЗРУ 6кВ, находящегося на балансе завода "Баррикады", что повлекло отключение двух линий 110 кВ и обесточивание двух подстанций  промышленного предприятия "Красный Октябрь". В результате инцидента никто не пострадал, потребители и социально значимые объекты запитаны от резервных источников питания.

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