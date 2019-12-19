В ночь с 18 на 19 декабря 2019 г. в результате сложной метеорологической обстановки (сильный порывистый ветер) было потеряно внешнее электроснабжение оборудования цеха водоснабжения Ленинградской АЭС, в результате чего приостановлено водо- и теплоснабжение города Сосновый Бор. Режим работы энергоблоков - без изменений.

В кратчайшие сроки оперативными действиями дежурного персонала ЛАЭС электропитание системы водоснабжениявосстановлено, подача тепла и воды на город обеспечена. В настоящий момент для предупреждения возникновения нештатных ситуаций на ЛАЭС в оперативном режиме работает штаб и дежурные бригады.

Атомная станция работает безопасно 3-мя энергоблоками и несет суммарную нагрузку 3200 МВт. 3-й блок РБМК ЛАЭС находится в плановом ремонте. Радиационный фон вокруг Ленинградской АЭС - на уровне естественных фоновых значений.

Ленинградская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом», расположена в городе Сосновый Бор, в 40 км западнее Санкт-Петербурга на берегу Финского залива. ЛАЭС является крупнейшей в России по установленной мощности 4200 МВт и единственной с двумя типами реакторов: в работе три действующих энергоблока РБМК-1000 (уран-графитовые ядерные реакторы канального типа на тепловых нейтронах электрической мощностью 1000 МВт) и один энергоблок поколения 3+ ВВЭР-1200 (водо-водяной энергетический реактор электрической мощностью 1200 МВт). Первый в стране энергоблок РБМК-1000 остановлен для вывода из эксплуатации 21 декабря 2018 г. Продолжается сооружение энергоблока № 2 ВВЭР-1200. Заказчик-застройщик проекта сооружения замещающих мощностей Ленинградской АЭС - АО «Концерн Росэнергоатом»; генеральный проектировщик - АО «АТОМПРОЕКТ», генеральный подрядчик - АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2».