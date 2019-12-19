Набережночелнинский городской суд вынес решение о ликвидации электрокабеля на фасаде многоэтажного дома, который проложил один из жильцов для зарядки своего электромобиля. Об этом сообщает пресс-служба горсуда.

Иск в суд подала управляющая компания «Комфортные дома», сотрудники которой и обнаружили кабель на фасаде одной из многоэтажек в 33-м комплексе Нового города. Провод был закреплен на фасаде дома и тянулся с 10-го по 1-й этаж вниз по прямой до самого козырька подъезда. Далее кабель шел в обход козырька до самой земли, где был запитан в розетку, помещенную в приямок у подвала.

В ходе проверки выяснилось, что розетку использует жилец квартиры на 10-м этаже для зарядки своего электромобиля Nissan Leaf Zero, а кабель был проложен им без согласия жильцов. В адрес мужчины направлены предписания об устранении нарушений, однако автомобилист их проигнорировал. В итоге коммунальщики обратились в суд.

Там истец указал, что кабель находится рядом с приемником дождевых стоков, что может привести к удару током. В связи с отсутствием у ответчика разрешающей документации для переоборудования общедомового имущества суд вынес решение о демонтаже кабеля.

Отметим, что электромобили являются редкостью для Челнов. В своем интервью «БИЗНЕС Online» начальник отдела ГИБДД по автограду Радий Кадиков заявил, что данный вид транспорта неактуален для города — в Челнах всего два таких транспортных средства.

