В церемонии официального открытия приняли участие: Берик Камалиев - Вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан, Улдис Рейманис - Заместитель госсекретаря министерства сообщений Латвии, Владислав Кондратович - Вице-министр транспорта и коммуникаций Литвы, Юрий Лавриненко – Заместитель председателя Союза Транспортников Казахстана KAZLOGISTICS, представители дипломатических миссий стран участниц, а также отраслевых союзов и ассоциаций.

В этом году в TransLogistica Kazakhstan 2019 приняли участие 96 компаний из 12 стран мира, из которых 60,4% - это иностранные компании.

Открывая выставку Берик Камалиев - вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК подчеркнул, что Translogistica Kazakhstan – самая крупная выставка транспортно-логистических услуг и технологий в Центральной Азии, демонстрирующая полный комплекс отраслевых решений.

«Находясь в центре важных транспортных линий Евроазиатского материка, Казахстан является стратегическим партнером многих государств, о чем свидетельствует участие в открывающейся выставке транспортных предприятий и компаний из стран ближнего и дальнего зарубежья. Проведение таких мероприятий международного уровня, как выставка «Translogistica Kazakhstan», предоставляет уникальную возможность обмена опытом, обсуждения актуальных вопросов транспортной отрасли и установления взаимовыгодных партнерских отношений. В рамках данной выставки планируется проведение ряда сессий и семинаров в сфере цифровизации транспорта, государственной политики, и развитию контейнерных перевозок», - поделился Берик Камалиев.

Заместитель председателя Союза транспортников Казахстана KAZLOGISTICS Юрий Лавриненко отметил, что за последние годы прошли глобальные изменения. Идет работа по составлению новых государственных программ на 2020-2025 годы: индустриально –инновационного развития, Нурлы жол, Нурлы жер. Отечественной транспортной отрасли нужна проработанная стратегия. Тогда логистика станет одним из драйверов развития и модернизации экономики.

На выставке услуги, оборудование и технологии презентовали такие крупные игроки отрасли как: Порт Курык, АО «НК «Казахстан Темир Жолы», АО «KTZ Express», ТОО «KTZE-Khorgos Gateway», АО «НК «Актауский Международный Морской Торговый Порт», ТОО «Актауский Морской Северный Терминал», АО «КТЖ-Грузовые Перевозки», АО «УК «Специальная Экономическая Зона «Хоргос – Восточные Ворота».

В этом году компании из Китая расширили свою экспозицию и представили такие компании, как: Jiangsu Uni-Benefit Int’l Logistics Co., Sea and Rail Limited, Sinochain, Trans-China Group Co., World Jaguar Logistics Inc.

Впервые в выставке приняли участие автомобильный завод «УРАЛ» - крупнейшее предприятие России, специализирующееся на выпуске грузовых автомобилей высокой проходимости, а также крупные транспортные компании «700 дорог» и Лидертранс, занимающиеся всеми видами перевозок на еврофурах (Россия).

Также впервые приняли участие компании из Польши и Гонконга - KIM Mikhail Bialinis (KIMLOG) и MOTIVE CARGO NETWORK соответственно.

Второй год подряд программные решения петербургских разработчиков компании «СТМ» были представлены сразу на двух стендах и презентовали программу расчета тарифа на ж/д грузоперевозки, информационно-справочную систему, географическую информационную систему, онлайн-сервис, позволяющий следить за передвижением и состоянием вагонов и контейнеров.

IT-решения для транспортной отрасли также показала компания «Умная логистика», в портфолио которой есть предложения как для заказчиков, так и для перевозчиков и экспедиторов.

Для участников и гостей выставки была подготовлена уникальная деловая программа:

II Международная конференция «Рынок транспорта и логистики»;

Круглый стол «Роль науки и образования в развитии транспорта и логистики» и экспертная сессия «Диалог между транспортом и Обществом»;

Круглый стол «Двухсторонняя встреча казахстанских и китайских экспедиторов для обсуждения мер по увеличению транзита через границу РК и КНР».

На конференции обсуждались вопросы развития транспортной отрасли, потенциал грузовых перевозок и совершенствование транспортной инфраструктуры, ключевые тенденции на рынке контейнерных перевозок, цифровизация и совершенствование нормативной базы, решение проблем в законодательстве.

Ежегодно проект Translogistica Kazakhstan содействует привлечению инвестиций и внедрению инноваций в развитие транспортной инфраструктуры, логистической и складской системы Казахстана, росту объема международных перевозок.

Событие TransLogistica Kazakhstan проводится ежегодно международными выставочными компаниями Атакент-Экспо и Iteca совместно с международным партнером ITE Group (Великобритания) при поддержке Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан, АО «НК «Казахстан Темир Жолы», Союза транспортников Казахстана «KAZLOGISTICS», Казахстанской Ассоциации перевозчиков и операторов вагонов и Ассоциации Национальных Экспедиторов.

В 2020 году 24-я Казахстанская международная выставка «Транспорт и логистика» (TransLogistica Kazakhstan) пройдет с 14 по 16 октября.