RusCable Review #24
20 декабря 2019, 16:30
Рубрика: Мероприятия
Метки: TransLogistica Kazakhstan
Отрасль: Транспорт
В церемонии официального открытия приняли участие: Берик Камалиев - Вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан, Улдис Рейманис - Заместитель госсекретаря министерства сообщений Латвии, Владислав Кондратович - Вице-министр транспорта и коммуникаций Литвы, Юрий Лавриненко – Заместитель председателя Союза Транспортников Казахстана KAZLOGISTICS, представители дипломатических миссий стран участниц, а также отраслевых союзов и ассоциаций.
В этом году в TransLogistica Kazakhstan 2019 приняли участие 96 компаний из 12 стран мира, из которых 60,4% - это иностранные компании.
Открывая выставку Берик Камалиев - вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК подчеркнул, что Translogistica Kazakhstan – самая крупная выставка транспортно-логистических услуг и технологий в Центральной Азии, демонстрирующая полный комплекс отраслевых решений.
«Находясь в центре важных транспортных линий Евроазиатского материка, Казахстан является стратегическим партнером многих государств, о чем свидетельствует участие в открывающейся выставке транспортных предприятий и компаний из стран ближнего и дальнего зарубежья. Проведение таких мероприятий международного уровня, как выставка «Translogistica Kazakhstan», предоставляет уникальную возможность обмена опытом, обсуждения актуальных вопросов транспортной отрасли и установления взаимовыгодных партнерских отношений. В рамках данной выставки планируется проведение ряда сессий и семинаров в сфере цифровизации транспорта, государственной политики, и развитию контейнерных перевозок», - поделился Берик Камалиев.
Заместитель председателя Союза транспортников Казахстана KAZLOGISTICS Юрий Лавриненко отметил, что за последние годы прошли глобальные изменения. Идет работа по составлению новых государственных программ на 2020-2025 годы: индустриально –инновационного развития, Нурлы жол, Нурлы жер. Отечественной транспортной отрасли нужна проработанная стратегия. Тогда логистика станет одним из драйверов развития и модернизации экономики.
На выставке услуги, оборудование и технологии презентовали такие крупные игроки отрасли как: Порт Курык, АО «НК «Казахстан Темир Жолы», АО «KTZ Express», ТОО «KTZE-Khorgos Gateway», АО «НК «Актауский Международный Морской Торговый Порт», ТОО «Актауский Морской Северный Терминал», АО «КТЖ-Грузовые Перевозки», АО «УК «Специальная Экономическая Зона «Хоргос – Восточные Ворота».
В этом году компании из Китая расширили свою экспозицию и представили такие компании, как: Jiangsu Uni-Benefit Int’l Logistics Co., Sea and Rail Limited, Sinochain, Trans-China Group Co., World Jaguar Logistics Inc.
Впервые в выставке приняли участие автомобильный завод «УРАЛ» - крупнейшее предприятие России, специализирующееся на выпуске грузовых автомобилей высокой проходимости, а также крупные транспортные компании «700 дорог» и Лидертранс, занимающиеся всеми видами перевозок на еврофурах (Россия).
Также впервые приняли участие компании из Польши и Гонконга - KIM Mikhail Bialinis (KIMLOG) и MOTIVE CARGO NETWORK соответственно.
Второй год подряд программные решения петербургских разработчиков компании «СТМ» были представлены сразу на двух стендах и презентовали программу расчета тарифа на ж/д грузоперевозки, информационно-справочную систему, географическую информационную систему, онлайн-сервис, позволяющий следить за передвижением и состоянием вагонов и контейнеров.
IT-решения для транспортной отрасли также показала компания «Умная логистика», в портфолио которой есть предложения как для заказчиков, так и для перевозчиков и экспедиторов.
Для участников и гостей выставки была подготовлена уникальная деловая программа:
На конференции обсуждались вопросы развития транспортной отрасли, потенциал грузовых перевозок и совершенствование транспортной инфраструктуры, ключевые тенденции на рынке контейнерных перевозок, цифровизация и совершенствование нормативной базы, решение проблем в законодательстве.
Ежегодно проект Translogistica Kazakhstan содействует привлечению инвестиций и внедрению инноваций в развитие транспортной инфраструктуры, логистической и складской системы Казахстана, росту объема международных перевозок.
Событие TransLogistica Kazakhstan проводится ежегодно международными выставочными компаниями Атакент-Экспо и Iteca совместно с международным партнером ITE Group (Великобритания) при поддержке Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан, АО «НК «Казахстан Темир Жолы», Союза транспортников Казахстана «KAZLOGISTICS», Казахстанской Ассоциации перевозчиков и операторов вагонов и Ассоциации Национальных Экспедиторов.
В 2020 году 24-я Казахстанская международная выставка «Транспорт и логистика» (TransLogistica Kazakhstan) пройдет с 14 по 16 октября.
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter