Интернет-провайдерам нельзя давать карт-бланш, допуская на безвозмездной основе к общедомовому имуществу в многоквартирных домах. Об этом «Парламентской газете» в среду заявил первый зампред Комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов.

Ранее стало известно, что Федеральная антимонопольная служба России поддержала законопроект о предоставлении операторам связи бесплатного доступа к инфраструктуре жилых домов. Такая новация должна дать возможность любому собственнику жилья, который хочет воспользоваться услугами конкретного оператора связи, вызвать мастера, чтобы тот беспрепятственно провёл по подъезду провода и установил на чердаке или крыше дома необходимое оборудование. Сейчас это нельзя так просто сделать: сперва нужно получить разрешение не менее 2/3 жильцов дома. Но на практике собрать кворум почти невозможно. Из-за этого зачастую телекоммуникационные услуги по дому поставляет чуть ли не единственный оператор, но это устраивает не всех.

Законопроект был внесён в Госдуму в декабре 2018 года и, по словам Сергея Пахомова, вызвал многочисленные споры. Поэтому депутаты намерены его переработать. Одна из поправок будет гласить, что интернет-провайдеры всё же должны будут платить за пользование общим имуществом дома.

«При доработке документа мы будем в первую очередь исходить из того, что жильцы домов, конечно, должны получить доступ к услугам разных провайдеров, — сказал Пахомов. — Но провайдеры не могут пользоваться общим имуществом безвозмездно, потому что расходы на электричество от коммутатора, работу сотрудника управляющей компании по доступу на крышу входят в расходы на общедомовые нужды. Получается, что право на связь одного соседа ничем не ограничено, но за реализацию его права платят все».

Кроме того, депутат отметил, что если одновременно в один подъезд с лёгкой руки пустить сразу несколько операторов связи, это создаст в нём настоящий хаос из бесконечных проводов. «А это прямая угроза безопасности», — подчеркнул Пахомов.

Парламентарий надеется, что после Нового года депутаты смогут выйти с окончательной версией этого законопроекта.