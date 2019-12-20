 
Происшествия

В Google объяснили сбой в работе сервисов

В Google объяснили сбой в работе сервисов

20 декабря 2019, 17:30
Рубрика: Происшествия
Метки: Google, ВОЛС
Отрасль: Телекоммуникация (связь) 

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Около двух часов сервисы Google были недоступны в Болгарии, Иране и Турции из-за повреждений оптоволоконных кабелей, передает BBC.

«Множественные одновременные повреждения оптоволоконных кабелей вызвали проблемы с доступом», — сообщает ВВС со ссылкой на заявление компании.

В Google добавили, что сбой длился 30 минут, но данные мониторинга ВВС говорят о двухчасовом сбое.

Директор компании «Инфраструктура связи Ирана» Саджад Бонаби заявил, что было два масштабных разрыва, один между Ираном и Бухарестом, а другой — на линии в Мюнхен.

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