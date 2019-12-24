ДОМ.РФ и правительство Нижегородской области заключили соглашение о развитии жилищной сферы в регионе, сообщила во вторник пресс-служба областного правительства.

"Сотрудничество будет осуществляться в вопросах реализации национального проекта "Жилье и городская среда", в том числе через механизмы проектного финансирования жилищного строительства и открытия кредитных линий застройщикам, а также развития ипотечного кредитования. Содействие в этом вопросе окажет Банк ДОМ.РФ. Большое внимание в рамках соглашения с Нижегородской областью будет уделено проектам развития городских территорий", - говорится в сообщении.

По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, благодаря сотрудничеству с Банком ДОМ.РФ будет обеспечена поддержка строительной отрасли через кредитование застройщиков, которые работают с эскроу-счетами.

"Мы намерены обеспечить поддержу области для интеграции лучших мировых практик развития городской среды и внедрения стандарта комплексного развития территорий, что будет содействовать привлечению в регион новых инвестиций, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства, транспортной и жилищно-коммунальной инфраструктуры", - цитирует пресс-служба гендиректора ДОМ.РФ Александра Плутника.

Нацпроект "Жилье и городская среда" состоит из четырех федеральных проектов: "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей.