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Путин и Дитрих обсудили электрификацию железной дороги в Крыму

Путин и Дитрих обсудили электрификацию железной дороги в Крыму

24 декабря 2019, 16:45
Рубрика: Инвестиции
Метки: КРЫМ, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Электроэнергетика Транспорт 

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Министерство транспорта РФ инициировало вопрос включения электрификации участков железной дороги в Крыму в федеральную целевую программу развития региона. Об этом сообщил министр транспорта Евгений Дитрих президенту РФ Владимиру Путину, предает корр. RNS.

Путин 23 декабря дал старт железнодорожному движению по Крымскому мосту, лично проехав на поезде от станции «Керчь Южная» в Крыму до станции «Тамань-Пассажирская» в Краснодарском крае.

В ходе поездки Дитрих сообщил главе государства, что участок железной дороги от Багерово до Джанкоя не электрифицирован, поэтому пока в Крым будут курсировать тепловозы.

«От Багерово до Джанкоя электрификации нет, Украина её никогда не делала и не планировала. От Джанкоя до Симферополя, последующий участок, электрифицирован по постоянному току - эти старая технология, которая практически нигде уже не применяется. Получается у нас в Крыму три участка отдельно, которые надо синхронизировать», — отметил министр.

«Крым - это наша витрина, гонять тепловозы дизельные - не самое удобное. Электрификацию и моста, и подхода, и участка до Джанкоя надо предусматривать. Будем просить (вице-премьера РФ) Дмитрия Николаевича Козака, чтобы поддержал и включил в ФЦП "Крым"», — отметил Дитрих.

Он пояснил, что электрификация участка до Джанкоя стоит 38,8 млрд руб.

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Компания: RNS

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