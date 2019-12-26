АО "Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона" (ФРДВ, единственным акционером является ВЭБ) в 2019 году инвестировало в инфраструктурные и промышленные проекты на территории Дальнего Востока 16,4 млрд рублей, что на 54% больше, чем в 2018 году.

Как сообщает пресс-служба ФРДВ, всего с 2015 года фонд инвестировал в 17 проектов (без учета завершенных) 59,6 млрд рублей, из которых 46,9 млрд рублей уже предоставлены инициаторам в соответствии с графиком финансирования.

В 2019 году сданы в эксплуатацию стратегически важные для Дальнего Востока инфраструктурные объекты, построенные при участии ФРДВ: пассажирский терминал в аэропорту Хабаровска (проект профинансирован совместно с ВЭБ.РФ) и новая Сахалинская ГРЭС-2.

"В декабре в Амурской области запущено первое в стране производство соевого изолята. Началась реализация новых крупнейших промышленных проектов в Приморском и Хабаровском краях - газохимического завода и разработка меднопорфирового месторождения. Увеличены объемы финансирования программы "Доступный кредит для МСП", благодаря которой на Дальнем Востоке уже появилось более 850 проектов малого и среднего бизнеса", - говорится в сообщении.

В 2020 году капитал фонда, составляющий 60 млрд рублей, увеличится более чем на треть за счет планируемой докапитализации, предусмотренной федеральным законом о бюджете на 2020 год.

"Эти средства, а также возвраты и процентный доход по ранее выданным займам, позволят приступить к финансированию новых проектов в Дальневосточном федеральном округе, а также в Арктике. Всего на поддержку арктических проектов фонд направит до 15 млрд рублей", - сообщает ФРДВ.

Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона - государственный финансовый институт развития, осуществляет инвестиции в создание новых предприятий и объектов инфраструктуры.

Фото: © РИА Новости. Владимир Трефилов