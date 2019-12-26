В ситуационно-аналитическом центре штаб-квартиры «Россетей» в формате ВКС состоялся торжественный ввод в эксплуатацию подстанций 110 кВ в Красноярском крае, Алтайском крае, Ханты-Мансийском автономном округе – Югре и Ямало-Ненецком автономном округе.

Кроме того, в формате ВКС были открыты центры управления сетями в Брянской области, Республике Марий-Эл и г. Белгороде, а также центры обслуживания клиентов для потребителей Краснодарского края и Республики Адыгея и г. Астрахани.

В пуске объектов приняли личное участие губернатор Красноярского края Александр Усс, губернатор Белгородской области Евгений Савченко, губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Наталья Комарова, губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, которые обратились с приветственными словами в адрес энергетиков из САЦ «Россетей». На прямой связи с Москвой в режиме ВКС находились члены правительств, главы городских администраций и муниципальных образований субъектов РФ.

«Сегодня важное для отрасли событие, потому что мы вводим в эксплуатацию современные цифровые объекты, которые реализуются в соответствии с утвержденной советом директоров компании «Россети» программой цифровизации. Также начинают работу новые современные центры обслуживания потребителей и управления сетями. Рад, что компания реализует масштабную программу, направленную на повышение эффективности и создание возможности для подключения потребителей», – отметил министр энергетики РФ Александр Новак, поздравив всех работников, участвовавших в проектировании и строительстве, со знаковым событием, а также с наступающим Новым годом.

«Россети» суммарно сегодня вводят в эксплуатацию более 240 МВА новых трансформаторных мощностей. Это равно потреблению промышленного города с населением свыше 300 тысяч человек. Формируется мощнейший импульс для социально-экономического развития целого ряда субъектов нашей страны. Новые центры управления сетями позволят вывести управление энергоснабжением на качественно новый уровень для более чем 2,2 млн жителей, а современные комфортные центры обслуживания клиентов, которые сегодня откроют свои двери для первых посетителей, смогут обслуживать более 50 тысяч человек в год и предложить новые сервисы», - подчеркнул в своем докладе глава «Россетей» Павел Ливинский.

Новые подстанции построены с применением цифровых технологий. Автоматизированные системы управления технологическими процессами, оснащенные системами мониторинга технического состояния оборудования и устройств дает возможность контролировать работу подстанций в режиме онлайн. Энергообъекты обеспечат электроснабжение нефтяных месторождений и прилегающей инфраструктуры, социальные объекты, позволят снять дефицит мощности, дадут возможность для технологического присоединения новых потребителей, а также повысят надежность и качество электроснабжения населения городов.

«Россети» проводят активную и системную работу по совершенствованию потребительских сервисов для различных групп клиентов. Новые комфортабельные центры по работе с потребителями будут способствовать увеличению числа прямых обращений, в том числе, за нетарифными услугами.