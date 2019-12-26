Росконгресс, Business Priority

Проект Business Priority сообщает о продлении приема заявок по конкурсу “ТОП10 инновационных компаний в сфере энергетики”. Последний день приема заявок - 17 января 2020 года.

Фонд «Росконгресс» в рамках проекта Business Priority совместно с Министерством энергетики Российской Федерации проводят конкурс «ТОП-10 инновационных компаний в энергетике». Победители получат статус "Business Priority» и всестороннюю поддержку в развитии компаний.

Поданные заявки будут переданы экспертному жюри для отбора 10 наиболее перспективных инновационных компаний. Финальная часть конкурса и торжественная церемония награждения победителей состоится на Российском Инвестиционном Форуме 12-14 февраля 2020 года в Сочи. Там же компании победители презентуют свои компании в рамках питч-сессий. На питч-сессию приглашены представители корпораций, инвестиционных фондов, руководители федеральных государственных структур.

Организаторами конкурса являются Фонд «Росконгресс», Министерство энергетики Российской Федерации и фонд «Сколково».

Подробнее о конкурсе: https://www.businesspriority.ru/v-energetike