На Международном форуме «Электрические сети» (МФЭС-2019) состоялось торжественное подписание Соглашения о сотрудничестве между портфельной компанией РОСНАНО АО «Профотек» и АО высоковольтного оборудования «Электроаппарат».

«Профотек» и «Электроаппарат» договорились о совместной разработке, изготовлении и внедрении на российский рынок электротехнического оборудования. Стороны заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве с целью производства, тестирования, технической поддержки и сервисного обслуживания высоковольтных комплектных распределительных устройств с элегазовой изоляцией (КРУЭ) на классы напряжения 110–330 кВ с цифровыми измерительными трансформаторами тока.

Первым в линейке современных КРУЭ производства АО ВО «Электроаппарат», оснащенных измерительными трансформаторами АО «Профотек» стало оборудование классом напряжения 110 кВ, продемонстрированное на МФЭС-2019. В ноябре блок трансформатора тока КРУЭ 110 кВ со встроенным электронно-оптическим трансформатором тока ТТЭО-Г успешно прошёл исследовательские испытания на соответствие метрологических характеристик заявленным создателями. Производители готовы принимать предварительные заказы на КРУЭ 110 кВ, исполненные с электронными оптическими трансформаторами тока.

Электросетевой комплекс России испытывает потребность в цифровых устройствах. Инновационное коммутационное оборудование с применением волоконно-оптических измерительных трансформаторов позволит удовлетворить этот спрос.

АО «Профотек» (портфельная компания АО «РОСНАНО») с 2010 года занимается разработкой и производством продукции: электронно-оптических трансформаторов тока и напряжения. На сегодняшний день компания «Профотек» является единственным российским производителем, обладающим собственной технологией и полным циком производства данной продукции. Измерительные оптические трансформаторы производства «Профотек» использованы при строительстве энергообъекта высокого класса напряжения — ПС 500 кВ «Тобол», применены на Волховской ГЭС, объектах электроснабжения компании «Транснефть» (на двух подстанциях 110/10 кВ). Партнерами компании на международном рынке стали швейцарская компания Condis и португальская корпорация EFACEC.