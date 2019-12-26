Создана установка для проверки качества глубоководного кабеля

Нацпроект «Наука» представляет: с помощью уникальной установки специалисты смогут проверять качество оптоволоконного кабеля в условиях прокладки.

Разработчики из Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» создали установку для неразрушающего контроля дефектов в проверяемых изделиях. Установка РУНК-50 не имеет аналогов в России и предназначена для проверки качества оптоволоконного глубоководного кабеля. Такой кабель обычно прокладывается по морскому дну, поэтому РУНК-50 может быть использована непосредственно на морских судах. Глубоководные кабели должны обладать очень высоким качеством, поскольку изделие должно быть водонепроницаемым, выдерживать огромное гидростатическое давление и значительные механические нагрузки на этапе прокладки и эксплуатации. Именно поэтому проверке глубоководного кабеля при его изготовлении и монтаже уделяется особо пристальное внимание.

Разработка РУНК-50 выявляет дефекты и предоставляет исчерпывающую информацию о проверяемом изделии. Во всём мире подобные установки производит всего лишь одна фирма, которая базируется в Англии. Учёным ЛЭТИ удалось усовершенствовать зарубежный аналог, наделив его функцией томографии. Это позволяет получить гораздо больше информации о качестве изделия, и при этом стоимость российской разработки значительно ниже английской. Для работы проверяемое изделие помещают в установку, после чего цифровой рентгеновский приёмник готов начать визуальный анализ фрагмента изделия, как только он появится на экране. Дефекты изделия отмечаются и сохраняются вместе с комментариями, которые после будут отражены в сводном листе с общими результатами проверки изделия. Сегодня среди промышленных компаний отмечается высокий запрос на подобное оборудование. Рост производства конкурентоспособной наукоемкой продукции входит в задачи нацпроекта «Наука».

Фото: СПбГЭТУ «ЛЭТИ»