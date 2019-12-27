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27 декабря 2019, 15:45
Рубрика: Инвестиции
Метки: КОМПОЗИТЫ, МАСЛОВСКИЙ, ИНФРАСТРУКТУРА, ПРОИЗВОДСТВО
Отрасль: Строительство
На площадке Особой экономической зоне «Масловский» под Воронежем будет создан крупный промышленный кластер по производству композитных материалов и конструкций. Речь идёт о материалах, обладающих особыми свойствами. Одно из главных их достоинств – высокая прочность при сравнительно малой массе.
Комплекс создаётся с участием немецкого промышленного бизнеса. В частности, речь идёт о компании Aerospace Composites GmbH, которая берёт на себя поставки в Воронежскую область оборудования.
В совместной работе задействованы мощности компаний ООО «ИК Масловский», известного торговой маркой «Ламплекс композит», а также ООО «Аэрокосмические композитные технологии». Первая компания специализируется на создании технических ламинатов, фольгированных диэлектриков и других востребованных материалов и элементов.
Стало известно о том, что на воронежском предприятии (кластере) будут создаваться композитные элементы для средств авиации и космических кораблей. В частности, заявлено о будущем создании композитных конструкций для средств малой авиации, включая самолёт NANOJET‐60T‐Passenger. Также промпроизводство затронет создание композитных элементов корпуса космических кораблей «Арго».
Общая сумма инвестиций в кластер составит более 5 млрд рублей на период до 2023 года.
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