Новый владелец электросетей Новотроицка займётся их ремонтом

Электросетевое хозяйство Новотроицка, которое передали на баланс ГУП «Оренбургкоммунэлектросеть» (сокращённое название ГУП «ОКЭС») в 2020 году ожидает ремонт и реконструкция. Предварительно планируется начать работы по электроснабжению многоквартирных домов. Об этом рассказал заместитель генерального директора компании Анатолий Москвин в интервью Orsk.ru.

«Надо понимать, что люди хотят платить только за то, что потребляют. В связи с этим будет проведена ревизия подключённых абонентов, установлены приборы учёта, чтобы точно понимать не какие-то расчётные киловатты в часы, а те, что потреблены по электросчётчикам», — рассказал Анатолий Москвин.

Планируется заняться и частным сектором. В ГУП «ОКЭС» отмечают, что состояние новотроицких электросетей, износ которых выше 90% их не пугает. Обслуживанием имущества займётся районный узел орского филиала организации, который разместится в бывшем электротехническом цехе УКХ по ул. Железнодорожной, 19. Работа диспетчерской службы, оснащённой транспортом и инстументами, будет круглосуточной.

Если вдруг на улице погасли фонари, новотройчанам с 31 декабря следует звонить по телефону: 67-02-08.

Персоналу, который ранее работал в ООО «УКХ» и занимался обслуживанием электросетевого хозяйства, предложили перейти в подразделение ГУП «ОКЭС».