Проект АО «СО ЕЭС» «Внедрение автоматизированных программ переключений по выводу из работы и вводу в работу линий электропередачи и оборудования энергообъектов с использованием дистанционного управления» удостоен всероссийской премии «Время инноваций – 2019» в номинации «Техническая инновация года».

Проект предусматривает разработку специального программно-аппаратного комплекса Автоматизированная система производства переключений по выводу из работы и вводу в работу оборудования с использованием дистанционного управления (АСПП) и оснащение им всех диспетчерских центров Системного оператора, которое сейчас активно продолжается. В 2019 году АСПП внедрена в восьми филиалах АО «СО ЕЭС» – ОДУ Урала, Курском, Хабаровском, Приморском, Тюменском, Московском, Оренбургском и Смоленском РДУ. Всего к настоящему моменту новой системой оснащено 13 диспетчерских центров.

В АСПП используется новая технология, основанная на автоматическом выполнении последовательности действий, представленной в виде компьютерного алгоритма. Она обеспечивает автоматизированное выполнение одной из основных операций в процессе оперативно-диспетчерского управления – переключений в электроустановках – путем отправки серий команд непосредственно в АСУ ТП управляемого энергетического объекта.

Благодаря этому проекту Системного оператора в ЕЭС России реализована уникальная возможность автоматизированного дистанционного управления оборудованием подстанций и ЛЭП из диспетчерских центров. Новая цифровая технология позволяет в несколько раз сократить длительность ввода в работу или вывода из работы ЛЭП и оборудования энергообъектов по сравнению с традиционным выполнением этих операций по отдельным командам диспетчеров.

Применение АСПП повышает эффективность управления электроэнергетическим режимом, снижает риск ошибочных действие оперативного персонала сетевых компаний, сокращает время на производство переключений, что уменьшает период отклонения режима работы электростанций от планового диспетчерского графика, а также время отключения сетевого оборудования для выполнения режимных мероприятий. Все это, в свою очередь, повышает надежность электроснабжения потребителей электрической энергии и снижает их суммарные затраты.

Автоматизированное дистанционное управление внедряется Системным оператором совместно с активно включившимися в проект сетевыми холдингами и собственниками сетевого оборудования – ПАО «Россети», ПАО «ФСК ЕЭС», АО «Сетевая компания» (Татарстан) и ПАО «Объединенная энергетическая компания» (Москва). Благодаря совместной работе в ЕЭС России уже 27 подстанций 110–500 кВ управляется дистанционно из диспетчерских центров Системного оператора.

Ежегодная премия «Время инноваций», вручаемая за лучшие практики по внедрению, разработке и развитию инноваций в различных сферах, основана фондом «Социальные проекты и программы» при поддержке Министерства экономического развития Российской Федерации и Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы. Она вручается с 2011 года за лучшие проекты по стимулированию, продвижению и внедрению инновационных разработок.

В этом году церемония награждения лауреатов премии «Время инноваций» прошла в Баку 5–6 декабря и была приурочена к проведению международного форума, посвященного сотрудничеству в области инноваций.

АО «СО ЕЭС» участвует в конкурсе инновационных проектов с 2014 года. Впервые премии «Время инноваций» был удостоен проект Системного оператора «Контактный центр системы «Одного окна» в номинации «Лучший проект по стимулированию и развитию инновационной деятельности». В 2015 году в номинации «Продукт года» награжден проект АО «СО ЕЭС» «Релейная защита «мертвой зоны» распределительных устройств объектов электроэнергетики». В 2016 году Системный оператор в очередной раз стал лауреатом премии в номинации «Проект года» за проект «Разработка и внедрение централизованной системы противоаварийной автоматики третьего поколения». В 2017 году премией отмечен проект Системного оператора «Энергоснабжающая самобалансирующая организация как эффективный способ снижения затрат на электроэнергию» в номинации «Технологическая инновация года». В 2018 году проект Системного оператора в сфере цифровой энергетики «Разработка и внедрение системы мониторинга запасов устойчивости» удостоен Всероссийской премии «Время инноваций – 2018» в номинации «Технологическая инновация года».