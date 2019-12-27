В Сенегале введена в эксплуатацию ВЭС PETN мощностью 154 MВт

ВЭС Parc Éolien Taiba N'Diaye (PETN) установленной мощностью 154 МВт присоединена к национальной электрической сети Сенегала и выдала первую электроэнергию.

Проект строительства ВЭС реализовывался компанией Lekela (совместное предприятие энергокомпаний Actis – 60% и Mainstream Renewable Power – 40%, специализирующихся в области возобновляемой энергетики). Около половины от общего объема инвестиций по проекту в размере $ 342 млн было предоставлено компанией Lekela, остальная часть финансирования предоставлена Корпорацией зарубежных частных инвестиций (Overseas Private Investment Corporation, OPIC)* и EKF. Строительство ВЭС началось в феврале 2019 г. Ввод в эксплуатацию намечен на конец 2020 г.

Сооружение ВЭС PETN является частью правительственной программы по ускорению экономического развития – Plan Senegal Emergent. Правительство Сенегала установило следующие целевые показатели: доля ВИЭ к 2020 г. должна составлять 15% в суммарном потреблении энергоресурсов и 30% – в производстве электроэнергии.

В октябре 2019 г. компания Lekela официально объявила о начале строительства ВЭС West Bakr мощностью 250 МВт вблизи г. Рас-Гариб (Ras Ghareb) в Египте. Ожидается, что ВЭС будет введена в эксплуатацию в 2021 г.

Информационно-аналитический ресурс Enerdata

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