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В Сколково построят конгрессно-выставочный центр за 130 млн долларов

В Сколково построят конгрессно-выставочный центр за 130 млн долларов

27 декабря 2019, 17:15
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 

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«Корпорация А.Н.Д.» (входит в группу «Сафмар» Михаила Гуцериева) построит в Сколково конгрессно-выставочный центр за 130 млн долларов. Об этом в интервью РБК+ рассказал гендиректор «Корпорации А.Н.Д.» Саит-Салам Гуцериев.

По его словам, инвестиции в строительство конгрессно-выставочного центра «Гелион» составят 130 млн долларов. «Часть из них - собственные средства, а часть — привлеченные кредитные средства», - уточнил Саит-Салам Гуцериев.

Глава корпорации рассказал, что сейчас объект находится в проектной фазе, просчитывается его финансовая модель. Приступить к строительству комплекса общей площадью 20 тыс. кв. метров планируется в 2020—2021 гг. Помимо выставочного пространства, в здании предполагается торговая и деловая зоны.

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