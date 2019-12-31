ЭМ-КАБЕЛЬ поздравляет с Новым 2020 годом!

Эксперты кабельного дела:
31 декабря 2019, 11:00
Рубрика: Мероприятия
Метки: ЭМ-КАБЕЛЬ, ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Отрасль: Кабельная промышленность
Дорогие друзья!
От всей души поздравляем Вас с наступающим Новым 2020 годом и Рождеством!
Желаем Вам уверенности в своих силах и новых возможностей в 2020-ом году.
Пусть работа продвигается успешно, жизнь радует всё новыми и новыми перспективами и радостными событиями. Желаем Вам счастья, любви, здоровья, достатка, семейного благополучия. Пусть новый год принесёт массу позитива и приятных событий!
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