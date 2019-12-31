Компанией «Россети Северный Кавказ» в зоне функционирования филиала «Ингушэнерго» выявлен факт несанкционированного повторного подключения к электросетям для получения криптовалюты.

Напомним, резонансный случай незаконного потребления энергоресурса ингушским майнером был обнаружен в октябре 2019 года в ходе плановых контрольных мероприятий в городе Сунже. Специалисты блока технического аудита зафиксировали наброс на линию электропередачи в обход прибора учета. При осмотре места энергетики обнаружили и незаконно подключенное оборудование – аппараты для получения криптовалюты. В отношении потребителя был составлен акт о безучетном потреблении. Объем похищенного ресурса превысил 160 тысяч киловатт–часов на сумму порядка 400 тысяч рублей.

И уже в конце декабря в рамках очередного рейда по взысканию задолженности за потребленный ресурс представители сетевой компании обнаружили по адресу повторный самовольный наброс. Незаконно подключенное оборудование использовалось для питания 11 компьютерных системных блоков для получения криптовалюты. Энергетики составили еще один акт о безучетном потреблении на 32 тысячи кВт.ч. Размер ущерба оценен в 81 тысячу рублей.

Информацию о факте хищения рабочая группа передала в правоохранительные органы республики. Нарушитель оплатит выставленный счет, значительно превышающий стоимость электроэнергии, полученной законным путем. Сумма возмещения рассчитана, исходя из максимально возможного потребления подключенного оборудования в круглосуточном режиме с момента последней проверки. Кроме того, энерговор оплатит штраф, предусмотренный действующим законодательством.

Напомним, компания «Россети Северный Кавказ» во всех регионах присутствия усилила работу по предупреждению и пресечению случаев неучтенного потребления ресурса. Мероприятия подразумевают целый комплекс мер, направленных как на профилактику хищений энергоресурса среди потребителей, так и на выявление коррупционной составляющей внутри компании. В их числе – контрольные съемы показаний счетчиков, рейдовые мероприятия, установка приборов учета с функцией контроля разрешенной мощности, разъяснительная работа с населением о персональной ответственности за воровство электроэнергии.