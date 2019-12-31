Дороги, линии электропередачи, подстанции, объекты водо- и газоснабжения, которые будут обеспечивать работу площадок территорий опережающего развития (ТОР), построят за ближайшие два года в Хабаровском крае. На ввод более чем 30 таких объектов направят 3,3 млрд рублей, сообщила ТАСС министр инвестиционного развития и предпринимательства края Марина Костина.

В конце ноября вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев заявил, что управление строительством инфраструктуры на территориях опережающего развития на Дальнем Востоке нужно передавать на уровень регионов.

"До конца 2022 года на строительство инфраструктуры к площадкам ТОР будет направлено 3,3 млрд рублей из федерального и регионального бюджетов. Будут построены несколько дорог к площадкам, объектов водоснабжения, водоотведения, ливневой канализации, газоснабжения, подстанции и линии связи, административно-производственное здание", - сказала Костина.

В Хабаровском крае создана 21 площадка на трех территориях опережающего социально-экономического развития: "Хабаровск", "Комсомольск" и "Николаевск". Всего для их работы будет построено более 30 объектов. Площадки последней из образованных в Хабаровском крае николаевской ТОР и самой северной в регионе обеспечат дополнительными мощностями в подаче электричества. На будущий год там запланировано строительство подстанций и воздушных линий.

Костина сообщила, что в инфраструктуру площадок ТОР с 2015 года уже вложено 5,6 млрд рублей, большая часть - из бюджета федерального уровня через Корпорацию развития Дальнего Востока (КРДВ). Костина уточнила, что для инвесторов площадок ТОР "Хабаровск" были построены восемь дорог и завершен один из этапов дороги от границ площадки "Авангард" до улицы Новой в Хабаровске, которую планируется сдать в эксплуатацию в 2020 году. Строительство этих дорог улучшило сообщение между открывающимися производствами и городом. К площадкам подведено водоснабжение, протянуты линии электропередач, обеспечено газоснабжение.

"На площадке "Холдоми" ТОР "Комсомольск", в границах которой идет развитие горнолыжного комплекса, построен водопровод с двумя насосными станциями, на площадке "Парус" этой же ТОР построено производственное здание, подведено электричество, водоснабжение", - сказала Костина.

Первая ТОР - "Хабаровск" - начала действовать в Хабаровском крае в 2015 году. За это время, по словам министра, на трех территориях опережающего развития появилось 67 инвесторов, которые заявили проекты в сферах промышленности, машиностроения, добычи полезных ископаемых, рыбопереработки, сельского хозяйства на 61,2 млрд рублей. В создание новых предприятий резиденты вложили уже треть от этой суммы, появилось почти 2,6 тыс. новых рабочих мест.

Управление строительством инфраструктуры - регионам

Сейчас управлением строительством инфраструктурных объектов к площадкам ТОР занимается Корпорация развития Дальнего Востока. Как сообщал Трутнев, с передачей этих полномочий на уровень регионов субъекты смогут более эффективно осуществлять такую работу с учетом увеличившегося количества резидентов и их потребностей в инфраструктуре. Сами резиденты эту идею поддерживают. Таким мнением поделились с ТАСС в Союзе резидентов ТОР.

"Решение о передаче полномочий по управлению строительством инфраструктуры к площадкам нужно принимать в консенсусе с правительствами субъектов и если они готовы взять такое направление работы на себя. При этом важно, чтобы те объекты, строительство которых КРДВ уже начала, были завершены корпорацией, чтобы нарушение сроков, другие проблемы не легли на плечи регионов", - сказал исполнительный директор Союза резидентов ТОР, совладелец групп компаний "Да! Девелопмент", учредитель индустриального парка "Авангард" Денис Грось.

Сейчас среди резидентов есть предложение о передаче как минимум полномочий по согласованию и утверждению разрешительной документации, проектов межевания и планировки территорий в границах ТОР на уровень муниципалитетов.