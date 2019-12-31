В центре Москвы заменят 250 систем электроснабжения

В жилых домах Центрального округа Москвы в 2020 году в рамках программы капитального ремонта заменят 250 систем электроснабжения, говорится в пресс-релизе столичного Фонда капремонта.

Как сообщается в нем, работы подразумевают замену поэтажных щитков и вводно-распределительных устройств, прокладку кабель-каналов, лотков и затягивание в них силовых кабелей с разводкой по межэтажным щиткам. Также в местах общего пользования устанавливаются энергосберегающие светильники, которые оборудованы управлением освещения, производится монтаж выключателей и устройств энергосбережения.

Дополнительно на вводах в квартиры устанавливается устройство защитного отключения, которое призвано защитить жильцов от поражения током, добавляется в материалах.