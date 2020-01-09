Министерство науки и высшего образования РФ и правительство Московской области в конце декабря 2019 года подписали соглашение о предоставлении в 2020 году субсидии из федерального бюджета бюджету Подмосковья на реализацию стратегий социально-экономического развития наукоградов РФ, сообщает пресс-служба Министерства инвестиций и инноваций Московской области.

«Объем финансирования программы по развитию наукоградов Московской области из федерального бюджета составит более 182 миллионов рублей, еще более 155 миллионов рублей на эти цели выделит областное правительство. Общий объем бюджетного финансирования развития наукоградов региона в 2020 году превысит 338 миллионов рублей», - рассказал заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов.

Как пояснил зампред, средства направят на поддержку научно-технического потенциала наукоградов. Финансирование выделят на проведение научных мероприятий, развитие научно-образовательных центров, ремонт и оснащение образовательных учреждений, исследовательских лабораторий, а также на благоустройство городов.

В пресс-службе уточнили, что в Подмосковье расположены 8 из 13 российских наукоградов: Дубна, Пущино, Черноголовка, Королев, Реутов, Жуковский, Королев и Фрязино.