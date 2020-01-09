Петербургские железные дороги планируют соединить с метро

ОАО «РЖД» подготовило финальный вариант концепции развития железнодорожного узла Петербурга. Как пишет газета «Коммерсантъ», которая ознакомилась с документом, общие затраты на реализацию программы могут составить 598,6 млрд руб. до 2030 года. Как уточняется в концепции, больше половины этих средств (57%) планируется потратить на развитие пригородного и внутригородского движения в регионе, 37% пойдет на грузовое движение, а оставшаяся часть инвестиций будет вложена в модернизацию инфраструктуры.



Как пишет издание со ссылкой на источник в компании, предполагается, что порядка 40% средств предоставит федеральный бюджет, остальные 60% затрат будут профинансированы в равных долях за счет бюджета Петербурга и инвестиционной программы РЖД.



Ранее РБК Петербург сообщал, что первая часть программы развития железных дорог в регионе была представлена в сентябре 2019 года. По плану, вокруг Петербурга должно быть построено два новых железнодорожных полукольца. Как говорил заместитель гендиректора ОАО «РЖД» Олег Тони на совещании в Смольном, одно из них свяжет Ораниенбаум с Токсово, другое — Ораниенбаум с Пулково и Белоостровом. На обеих линиях предполагается строительство новых транспортно-пересадочных узлов (в том числе, для пересадки в метро).



Однако некоторые эксперты назвали проект нереалистичным из-за его высокой стоимости и спорных технических решений. В частности, заместитель гендиректора Института транспортных систем Елена Ногова отмечала, что проект предполагает интеграцию железной дороги с метрополитеном, «но как именно будет организована пересадка с этих полуколец на станции метро — большой вопрос».

Автор: Аркадий Поддубный

Фото: Светлана Холявчук/Интерпресс

