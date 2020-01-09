"Российские железные дороги" (РЖД) подготовили технико-экономическое обоснование (ТЭО) модернизации железнодорожной линии Нагпур - Секундерабад в Индии протяженностью 581 км, говорится в сообщении холдинга.

Основной целью модернизации является увеличение скорости движения пассажирских поездов на участке до 200 км/ч. Реализация проекта позволит сократить время нахождения поездов в пути с 10 до 4 часов.

Соглашение о подготовке обоснования РЖД и министерство железных дорог Индии подписали в июне 2017 года. Исполнителем проекта стала "дочка" РЖД - компания "РЖД Интернешнл". Она предложила российские технические решения для реконструкции пути, мостов, контактной сети и тяговых подстанций, систем сигнализации и обеспечения безопасности движения.

Холдинг намерен реализовать и другие инфраструктурные проекты в стране. На полях Восточного экономического форума семь российских компаний подписали соглашение о совместном участии в развитии железнодорожной сети Индии, среди них РЖД, Сбербанк России, "РЖД Интернешнл" и "Синара - Транспортные машины".

"РЖД Интернешнл" реализует зарубежные проекты в сфере строительства и проектирования железнодорожной инфраструктуры. Компания сотрудничает с Индией, Сербией, Словенией, Ираном и другими странами.