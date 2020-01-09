АО «Енисейская ТГК», дочернее предприятие Сибирской генерирующей компании (входит в группу СУЭК), и ПАО «ОГК-2» (Группа «Газпром энергохолдинг») заключили соглашение о продаже Красноярской ГРЭС-2.

Общая стоимость сделки составляет 10 млрд рублей (без учета НДС). В ее периметр входят движимое и недвижимое имущество Красноярской ГРЭС-2, запасы угля, запасные части, прочие материально-технические ресурсы.

Стороны приступают к перерегистрации прав собственности на объекты недвижимого имущества, после чего СГК начнет процесс получения необходимых лицензий и разрешений для самостоятельной эксплуатации Красноярской ГРЭС-2.

В течение переходного периода ПАО «ОГК-2» будет продолжать эксплуатацию электростанции. СГК приступит к оперативному управлению, как ожидается, не позже, чем через 12 месяцев.

Персонал Красноярской ГРЭС-2 получит у нового собственника условия труда, аналогичные нынешнему состоянию.

Красноярская ГРЭС-2, оборудование которой было введено в эксплуатацию в 1961-1983 годах, использует в качестве основного топлива бурый уголь. Станция расположена в г. Зеленогорске в 167 км на восток от г. Красноярска. Установленная электрическая мощность 1 ГВт 260 МВт, тепловая - 976 Гкал/ч. Загрузка станции во многом зависит от сезонных факторов, в том числе от уровня воды в водохранилищах ГЭС Ангаро-Енисейского Каскада.

ПАО «ОГК-2» — компания тепловой генерации в состав которой, помимо Красноярской ГРЭС-2, входят Сургутская ГРЭС-1, Рязанская ГРЭС, Киришская ГРЭС, Ставропольская ГРЭС, Новочеркасская ГРЭС, Троицкая ГРЭС, Череповецкая ГРЭС, Серовская ГРЭС, Псковская ГРЭС, Адлерская ТЭС и Грозненская ТЭС. Контролирующим акционером компании является ООО «Газпром энергохолдинг» (100-процентное дочернее общество ПАО «Газпром»).

«Сибирская генерирующая компания» (СГК) – энергетическая компания, входит в Группу компаний АО «СУЭК», осуществляет свою деятельность на территории Алтайского края, Кузбасса, Красноярского края, Новосибирской и Свердловской областей, Республики Хакасия, Республики Тыва. Основные виды деятельности – производство тепло- и электроэнергии, передача и поставка тепла и ГВС потребителям. СГК принадлежат 4 ГРЭС, 1 ГТЭС и 19 ТЭЦ общей установленной электрической мощностью –14,7 ГВт и тепловой мощностью – 24,3 тыс. Гкал/час, а также тепловые сети общей протяженностью 10 тыс. км, ремонтные и сервисные компании.