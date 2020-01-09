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Смоленскэнерго обеспечило увеличение мощности предприятия по производству полимерной пленки

МРСК Центра, Россети Центр, Смоленскэнерго

Энергетики филиала "Россети Центр Смоленскэнерго" исполнили договор об осуществлении технологического присоединения предприятия по производству полимерной пленки ООО "Полимер", расположенного в г. Десногорске Смоленской области.

Договор был заключен на увеличение максимальной мощности с 5,593 МВт до 9,093 МВт для ввода новой подстанции заявителя 35/10 кВ «Сосновка». Энергетики подключили технологическое промышленное оборудование по производству полимерных пленок, освещение, отопление и вентиляции промышленных и административных зданий производственного корпуса.

Всего за 11 месяцев 2019 года Смоленскэнерго обеспечило электроэнергией 67 новых объектов малого и среднего бизнеса в Смоленской области. Максимальная мощность техприсоединения данных объектов составила 6,47 МВт.

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Компания: Россети Центр Смоленскэнерго

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