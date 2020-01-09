Энергетики филиала "Россети Центр Смоленскэнерго" исполнили договор об осуществлении технологического присоединения предприятия по производству полимерной пленки ООО "Полимер", расположенного в г. Десногорске Смоленской области.

Договор был заключен на увеличение максимальной мощности с 5,593 МВт до 9,093 МВт для ввода новой подстанции заявителя 35/10 кВ «Сосновка». Энергетики подключили технологическое промышленное оборудование по производству полимерных пленок, освещение, отопление и вентиляции промышленных и административных зданий производственного корпуса.

Всего за 11 месяцев 2019 года Смоленскэнерго обеспечило электроэнергией 67 новых объектов малого и среднего бизнеса в Смоленской области. Максимальная мощность техприсоединения данных объектов составила 6,47 МВт.