В Петергофе построят завод сварочных материалов

Компания «Магмавэлд СПБ» получила разрешение Госстройнадзора Петербурга на строительство завода сварочных материалов в Петергофе на территории Марьино.

Magmaweld — турецкий производитель сварочных электродов, сварочного оборудования и вспомогательных изделий для сварки и систем автоматизации. На данный момент у производителя два завода в центр турецкой провинции Маниса.

О планах построить завод в Петербурга стало известно в 2018 году. Тогда, по сообщению газеты «Коммерсант», для этих целей турецкой Magmaweld и российским ОО «КРОН-СПБ» было создано совместное предприятие ООО «Магмавэлд СПБ». Инвестиции в производство эксперты оценивали в 500 миллионов рублей, а сам участок под него в 100 миллионов рублей.