На Химическом заводе ОАО «Газпром нефтехим Салават» Республики Башкортостан продолжат реконструкцию производства несимметричного диметилгидразина (НДМГ) - ракетного топлива, сообщает RosTender.info.

Стоимость реконструкции производства оценивается в 1 млрд 909 млн рублей. Средства поступят в рамках Федеральной космической программы России на 2016-2025 годы.

Завод объявил тендер по выбору подрядчика для выполнения строительно-монтажных и пусконаладочных работ. Согласно документации тендера, победителю предстоит выполнить с 6 по 9 этапы строительства (реконструкция началась в 2014 году).

В частности, на 6-м этапе планируется построить производства диметиламина (ДМА) и НДМГ, установку сжигания технологических стоков и операторную. Затем будет возведен склад метанола, установка получения товарного сульфата натрия, объединенная операторная цеха гидрирования и проведено техническое перевооружение установки гидрирования НДМА.

Предложения от участников тендера принимаются до 14 февраля, в тот же день конкурсная комиссия назовет победителя.

Несимметричный диметилгидразин или гептил - важный компонент современного ракетного топлива. Используется, в частности, на российской РН «Протон», в двигательных установках пилотируемых кораблей, спутников и орбитальных станций.

