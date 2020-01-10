На Кольской атомной станции - одном из крупнейших водопользователей Мурманской области - началась опытная эксплуатация новой системы ультрафиолетового обеззараживания сточных вод. Она позволяет производить обеззараживание без использования химических реагентов, содержащих хлор.

Монтаж двух современных установок ультрафиолетового обеззараживания (УФО) был произведен в рамках реализации экологической программы предприятия. Они обеспечивают очистку до 400 кубометров воды в час (в круглосуточном режиме). Каждый УФО-модуль оборудован 18 лампами, под действием ультрафиолетового излучения которых происходит очистка сточных вод от микроорганизмов, вирусов и бактерий.

«Внедрение современных бактерицидных установок – очередной значимый шаг в реализации нашей экологической программы, формирующий новую культуру водопользования на территории Кольского Заполярья», - отметил директор Кольской АЭС Василий Омельчук.

Кольская АЭС является одним из крупнейших водопользователей Мурманской области: объем забора воды на технологические нужды атомной станции ежегодно составляет более 1 млрд кубометров. Большая часть водных ресурсов после использования не нуждается в очистке и поступает обратно в акваторию озера Имандра. На станционных очистных сооружениях очищается около 700 тыс. кубометров воды в год.

О качестве воды в месте расположения Кольской АЭС свидетельствует тот факт, что по соседству с технологическим сбросным каналом атомной станции с 1998 года успешно функционирует форелевое хозяйство. С 2002 года здесь же приступили к выращиванию осетра. Озеро Имандра является единственным местом на европейском севере, где благодаря соседству с атомной станцией удалось акклиматизировать осетровых и заниматься их разведением.

Источник: Управление информации и общественных связей Кольской АЭС