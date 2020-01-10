Илья Трабер и Рамис Дебердеев (совладельцы ООО "Приморский универсально-перегрузочный комплекс" - ИФ) увеличат свой пакет акций в АО "ЛОЭСК" вдвое - с 37,5% до 75,01%, сообщает пресс-служба сетевой компании.

Стоимость сделки и распределение долей в сообщении не уточняются. Первые 37,5% акций партнеры приобрели в конце прошлого года, условия сделки и доли также не уточнялись.

Продавцом в обоих случаях выступает ООО "Росток", которое, таким образом, полностью выйдет из акционерного капитала ЛОЭСК. Еще 24,99% акций сетевой компании по-прежнему находятся в собственности правительства Ленинградской области.

"Компания ЛОЭСК вступает в следующее десятилетие с новыми партнерами и глобальными задачами", - отмечал ранее генеральный директор ЛОЭСК и совладелец (50% - ИФ) "Ростока" Дмитрий Симонов.

АО "ЛОЭСК" образовано в 2004 году на базе 15 муниципальных предприятий электрических сетей Ленинградской области. В состав компании входят 10 филиалов, обеспечивающих электроснабжение около 150 населенных пунктов Ленинградской области с населением более миллиона человек. Чистая прибыль компании в 2018 году составила 3 млрд 275,613 млн рублей, выручка - 9 млрд 992,917 млн рублей.

ООО "Приморский УПК" реализует проект строительства универсального глубоководного портового комплекса в морском порту Приморск (Ленинградская область) и соответствующей транспортной инфраструктуры. По результатам проекта будут построены перегрузочные комплексы с суммарным грузооборотом до 70 млн тонн в год, создано более 3 тыс. рабочих мест. Инвестиции - около 90 млрд рублей. Трабер и Дебердеев по состоянию на 2 декабря 2019 года, согласно данным информационно-аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", владеют в компании долями в размере 28,5% и 22,167% соответственно.