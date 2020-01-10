В модернизацию УТТЗ инвестируют 1,4 млрд рублей

В проект по расширению производства электротранспорта в Уфе планируется вложить 1,4 млрд. руб., сообщает пресс-служба правительства Башкирии. Проект представил на «Инвестчасе» генеральный директор Уфимского трамвайно-троллейбусного завода Денис Рассадников.

Предприятие планирует начать серийный выпуск троллейбусов, электробусов и трамваев, открыть участок по сварке кузовов (сейчас эта работа передана на аутсорсинг) и организовать производство инновационных штампосварных тележек для рельсового транспорта. После модернизации завод будет ежегодно производить 100 троллейбусов с увеличенным автономным ходом, а также электробусы и трамваи.

Денис Рассадников отметил, что продукция предприятия уже поставляется в Альметьевск, Иваново, Чебоксары, Новокузнецк, Ростов-на-Дону. Оптимальным вариантом для стабильного развития завода стало бы заключение контракта с республикой на поставку электротранспорта муниципальным перевозчикам Уфы и Стерлитамака.

Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил, что в текущем году планируется приобрести по 20 троллейбусов для Уфы и Стерлитамака, а в дальнейшем — заключить контракт на производство и обслуживание новых машин.

АО «Уфимский трамвайно-троллейбусный завод», по данным kartoteka.ru, зарегистрировано в июле 2015 года. Уставный капитал — 100 тыс. руб. УТТЗ занимается производством железнодорожных локомотивов и подвижного состава. Принадлежит АО «Рижский вагонный завод» (45%), МУЭТ Уфы (30%) и ООО «Башкирский троллейбусный завод» (25%). В 2018 году выручка составила 10,59 млн руб., убыток — 188 тыс. руб. В 2019 году компания заключила два госконтракта на общую сумму 43,31 млн руб. с МУП «Ивановский пассажирский транспорт» и минтрансом Чувашии.