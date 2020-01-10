1 января введены в действие два разработанных АО «СО ЕЭС» национальных стандарта в серии ГОСТ Р 58651, устанавливающих основные положения и базисный профиль информационной модели электроэнергетики и имеющих ключевое значение для цифровизации отрасли.

ГОСТ Р 58651.1 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Информационная модель электроэнергетики. Основные положения» и ГОСТ Р 58651.2 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Информационная модель электроэнергетики. Базисный профиль информационной модели» утверждены Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандартом) в ноябре 2019 года. Оба документа разработаны специалистами Системного оператора по Программе национальной стандартизации в рамках деятельности подкомитета ПК-1 «Электроэнергетические системы» технического комитета по стандартизации ТК 016 «Электроэнергетика» Росстандарта.

Унификация формата информационного обмена является ключевой задачей для цифровизации электроэнергетики. Использование общей информационной модели позволит получить значительный положительный эффект в части повышения качества используемой информации, снижения ее разнородности и разновременности обновления, будет способствовать снижению сроков и стоимости внедрения цифровых автоматизированных систем.

Так, принятие и использование субъектами отрасли национальных стандартов серии «Информационная модель электроэнергетики» позволяет стандартизировать и унифицировать обмен технологической информацией о параметрах и характеристиках ЛЭП, генерирующего и электросетевого оборудования, который, согласно приказу Минэнерго России № 340 от 23 июля 2012 г. (начиная с 2020 года – приказ Минэнерго России № 102 от 13 февраля 2019 г.), регулярно осуществляется между субъектами электроэнергетики и диспетчерскими центрами Системного оператора. В частности, создаются условия для перехода на новый качественный уровень процесса актуализации разработанной Системным оператором Единой информационной модели ЕЭС России. Благодаря унификации и систематизации данных о параметрах и характеристиках ЛЭП, генерирующего и электросетевого оборудования снижается разнородность используемой информации, используемой в различных деловых процессах, сокращается временной разрыв между актуализацией, передачей и использованием данных об энергообъектах, повышается скорость анализа и принятия решений при планировании электроэнергетического режима, а также в нештатных ситуациях.

Применение этой серии стандартов также обеспечивает совместимость информационных продуктов, разрабатываемых независимо разными производителями, поддерживающими информационный обмен по принципам открытой информационной модели (Common Information Model, CIM) согласно международным стандартам IEC 61968 и IEC 61970. Использование стандартов серии «Информационная модель электроэнергетики» субъектами отрасли является условием повышения конкурентоспособности отечественных разработок и импортозамещения информационных продуктов.

Требования стандартов распространяются на контрольные и регулирующие органы государственной власти РФ в сфере электроэнергетики, на субъектов отрасли, потребителей электрической энергии, а также проектные и научные организации, участвующие в автоматизированном информационном обмене.

Документы открывают серию национальных стандартов по описанию информационной модели Единой энергосистемы России. Всего в 2020 году в комитете ТК 016 «Росстандарта», работающем под председательством АО «СО ЕЭС», планируется разработать девять стандартов этой серии.

ГОСТ Р 58651.1 – основополагающий стандарт новой серии. Он устанавливает требования к профилям информационных моделей и организации автоматизированного информационного обмена в рамках создания, функционирования и актуализации информационной модели ЕЭС России.

ГОСТ Р 58651.2 разработан для решения расчетных, аналитических, статистических и иных задач в электроэнергетике, включая задачу стандартизации информационного обмена между организациями отрасли. Стандарт устанавливает состав базисного профиля информационной модели, содержащего минимально необходимую совокупность данных, их характеристик и связей для обеспечения их однозначной интерпретации всеми участниками технологического информационного обмена в электроэнергетике.

С официальными текстами введенных в действие стандартов можно ознакомиться на сайте Росстандарта. Стандарты также доступны для заказа в интернет-магазине уполномоченной организации ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ».

Единая информационная модель ЕЭС России

Единая информационная модель ЕЭС России разрабатывалась Системным оператором в период с 2012 по 2016 год в рамках проекта «Трехуровневая автоматизированная система формирования физических и эквивалентных моделей для расчетов и оценивания электрических режимов». После ввода в промышленную эксплуатацию в 2016 году система активно развивается, в частности совершенствуются технологии сопровождения ЕИМ, организации информационного обмена и интеграции с другими программными средствами. ЕИМ используется для расчета электрических режимов, формирования перечней объектов диспетчеризации и согласования плановых графиков ремонтов, управления оперативными диспетчерскими заявками и выполнения ряда других задач. На ее базе реализуется проект по созданию следующего поколения оперативного информационного комплекса (ОИК) – основного программного продукта диспетчеров Системного оператора, при помощи которого осуществляется оперативное управление электроэнергетическим режимом ЕЭС России.