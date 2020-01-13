Системы аварийно-предупредительной телесигнализации (АПТС) появились еще на 43 подстанциях 35 кВ Астрахани и Астраханской области. Телемеханизация подстанций, как одно из ключевых направлений цифровой трансформации отрасли, обеспечит наблюдаемость энергообъектов, возможность получать оперативную информацию об их состоянии и сократит время реагирования на возникновение нештатных ситуаций.

Установленное оборудование передает в Центр управления сетями астраханского филиала «Россети Юг» (ПАО «МРСК Юга») аварийно-предупредительный сигнал при возникновении неисправности оборудования с подстанций. Персонал получает возможность более оперативно реагировать на нештатные ситуации и всегда держать электроподстанции под контролем, архивировать события и телеизмерения для дальнейшей обработки и анализа.

На 91 подстанции 110 кВ телемеханизация уже реализована. На 17 ПС установлены полные комплексы телемеханики, включающие в себя системы телесигнализации, телеуправления и телеизмерения, что, в том числе, повлияло на снижение почти на 9 % длительности нарушений электроснабжения потребителей по сравнению с 2018 годом.