Комитет Государственной Думы по энергетике подвел итоги 2019г.

Отчет о работе комитета был принят на заседании комитета 17 декабря.

Всего за год было принято 9 федеральных законов.

Среди законопроектов, принятых весной, важнейшим председатель комитета по энергетике Павел Завальный назвал закон, обеспечивающий условия для масштабной модернизации и цифровизации электросетевого комплекса. Он предусматривает переход с 1 января 2023 года к установлению цен (тарифов) на услуги по передаче электрической энергии только в форме долгосрочных цен на такие услуги со сроком действия на пять-десять лет. С вступлением в силу данного закона, появится возможность направлять все средства, которые будут сэкономлены в электросетевом комплексе за счет повышения эффективности операционной и инвестиционной деятельности (а именно это даст долгосрочное и предсказуемое тарифообразование) направлять на модернизацию системы. При этом общий рост стоимости электроэнергии для конечных потребителей будет происходить по схеме «инфляция минус».

«Принятие закона позволит провести модернизацию и цифровизацию электросетевого комплекса, включая создание системы интеллектуального учета электроэнергии, за счет повышения внутренней эффективности самого сетевого комплекса, не перекладывая расходы на плечи конечного потребителя», - пояснил при его принятии Павел Завальный.

Принятый в осеннюю сессию закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об электроэнергетике» в части развития микрогенерации»» имеет большое значение для развития распределенной энергетики и улучшения энергообеспечения граждан. Закон вводит понятие «объект микрогенерации», наделяет его владельца – потребителя электроэнергии - правом производить и продавать электроэнергию, а также определяет некоторые аспекты регулирования такой деятельности. После вступления его в силу любой житель частного дома, у которого установлена например, солнечная панель, ветроустановка или комбинация традиционного источника энергии и ВИЭ, сможет не только обеспечивать себя электроэнергией, но выдавать в сеть, то есть продавать гарантирующему поставщику, непотребленные им самим «излишки» объемом до 15 кВт по средневзвешенной цене оптового рынка.

По мнению Павла Завального,

«создание нормативной базы микрогенерации полностью соответствует мировым тенденциям децентрализации, декарбонизации и некоторой персонализации электроэнергетики. Он будет способствовать развитию экологически чистых, приближенных к потребителю технологий энергообеспечения, в первую очередь, в труднодоступных, удаленных и изолированных районах, позволит предотвратить перебои с электричеством, сгладить пики потребления и сократить затраты потребителей».

В планах на весеннюю сессию – 13 законопроектов, касающихся электроэнергетики, теплоснабжения, газоснабжения, энергосбережения и так далее.

Среди 37 заседаний комитета в 2019г. 5 были расширенными, с участием представителей федеральных органов власти и органов власти субъектов РФ, а также представителей энергетических компаний. Наибольшее социальное значение в весеннюю сессию имел комитет, касавшийся ценообразования поставок сжиженного углеводородного газа для коммунально-бытовых нужд населения, осенью наибольший резонанс вызвало обсуждение практики применения социальной нормы потребления электроэнергии как способа сокращения размера перекрестного субсидирования.

По мнению председателя комитета Павла Завального,

«целесообразность использования дифференцированных розничных тарифов для снижения размеров перекрестного субсидирования в российской электроэнергетике требует дополнительного обсуждения. Социальное нормирование электропотребления болезненно воспринимается населением с учетом роли электричества в современном обществе. Хотя такая конструкция оздоровит экономические отношения в энергетике. Возможным альтернативным способом решения проблемы перекрестного субсидирования в энергетике является постепенное выравнивание цен на электричество для всех групп потребителей с предоставлением скидки к цене электроэнергии до 30% в зависимости от дохода и состава семьи, а также усиления адресной социальной помощи наиболее нуждающимся домохозяйствам. Применение такого механизма позволит разделить ответственность и частично освободить бизнес от несвойственной ему функции социальной защиты населения, предоставив ее выполнение институту прямо за нее ответственному – государству».

Соответствующие рекомендации комитет направил в профильные органы исполнительной власти.

При участии комитета в ноябре 21019 был подготовлен правительственный час с участием министра энергетики РФ А.В.Новака на тему «Развитие электроэнергетики страны: основные достижения, проблемы и пути решения».

Большое внимание комитет уделяет экспертному обсуждению наиболее актуальных проблем развития ТЭК страны в рамках круглых столов с привлечением всех заинтересованных сторон, от представителей профильных министерств до отраслевых общественных организаций. За год комитет провел 15 круглых столов, из них 4 были выездным. Два, касающиеся законодательного обеспечения развития угольной отрасли (в Кемерово) и атомной энергетики нового поколения (в Томске) – состоялись весной, еще 2, посвященные энергетической безопасности и перспективам развития энергетики Республики Крым (в Симферополе) и цифровой трансформации энергетического комплекса и электросетевого хозяйства (в Ижевске) – осенью.

Резонансным стал круглый стол «Парижское соглашение: экономико-правовые аспекты влияния на ТЭК», прошедший буквально через три дня после принятия Россией этого соглашения. По итогам острой дискуссии будут сформулированы рекомендации в адрес профильных органов власти. Парламентарии полагают целесообразным первым делом разработать стратегию климатической политики в связи с принятием Парижского Соглашения, затем – систему оценок, и лишь потом приступать к созданию конкретных законодательных актов с учетом возможностей и задач российской экономики и энергетики.

В плане работы комитета на весну 2020г. – проведение 9 круглых столов, в том числе двух выездных – по законодательному обеспечению расширения использования газомоторного топлива, в том числе сжиженного природного газа в Белгороде и законодательному обеспечению развития северного морского пути и энергетики северных регионов России – в Мурманске. Также комитет планирует экспертное обсуждение нового проекта Энергостратегии-2035 и актуальности разработки долгосрочных ориентиров в постоянно меняющихся условиях мировой энергетики.

Активно шла работа 25 секций Экспертного совета.

С полным отчетом о работе комитета можно ознакомиться на сайте комитета.