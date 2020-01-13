ООО «Хуадянь-Тенинская ТЭЦ» начала свою закупочную деятельность в 2018 году и уже с начала 2019 года перевела конкурентные закупки на электронную торговую площадку B2B-Center. В 2019 году предприятие провело на площадке более 70 закупок на сумму около 400 млн рублей.

«У нас большие планы на 2020 год. Основное оборудование ТЭЦ отработает к этому времени уже три года, поэтому необходимо выполнить его диагностику, плановые ремонты и замену узлов, ремонт вспомогательного оборудования. Исполнителей на эти дорогостоящие контракты будем выбирать по результатам проведения конкурентных процедур на электронной торговой площадке», - рассказал главный инженер ООО «Хуадянь-Тенинская ТЭЦ» Алексей Васильевич Дрожников.

Как ТЭЦ использует площадку?

С помощью B2B-Center предприятие обеспечило увеличение конкуренции и расширение рынка поставщиков и подрядчиков для участия в закупках. Ко всем участникам предъявляются одинаковые требования, а их предложения оценивают по понятным критериям.

«Переход на электронные торги помог обеспечить прозрачность проведения регламентированных процедур для китайских собственников нашего предприятия и одновременно выполнить требования Федерального закона № 223-ФЗ, под действие которого подпадают российские производители тепловой и электрической энергии. Закупки в России и Китае проходят по разным правилам, но мы выбрали универсальные электронные процедуры. Это запросы предложений и запросы котировок, которые понятны и российским и китайским коллегам», - объяснил главный инженер ООО «Хуадянь-Тенинская ТЭЦ».

Такой подход стимулировал поставщиков активно участвовать в закупках предприятия и позволил снизить закупочные цены. За счет конкуренции поставщиков ТЭЦ сэкономила за 2019 год 70 млн рублей, т.е. почти 20% закупочного бюджета.

«На площадке мы нашли много новых поставщиков, которые заинтересовались нашими закупками. Одной из популярных закупок стал выбор подрядной организации на выполнение работ по антикоррозионной обработке. В ней приняло участие 17 компаний. Экономия составила более 1,5 млн. рублей. Еще один показательный пример – инспекция газовых турбин. На этом рынке работает всего три компании. Все они пришли в нашу закупку, по итогам которой мы сэкономили больше миллиона рублей», - поделился Алексей Васильевич Дрожников.

Что ТЭЦ закупает на площадке?

Через электронную площадку ООО «Хуадянь-Тенинская ТЭЦ» закупает все необходимое для работы: запчасти для оборудования, химические реагенты для водоподготовки, противопожарное оборудование, лампы и светильники, средства индивидуальной защиты и спецодежду, ручной инструмент, насосы и канцелярские товары. А также выбирает подрядчиков для ремонтных и пусконаладочных работ.

«Одной из крупнейших закупок стал конкурс на строительство береговой насосной станции на Волге. Для нас это очень важный проект. Мы планируем построить собственный водозабор и перестать пользоваться сетями посредника, что значительно снизит расходы предприятия. В результате мы успешно выбрали подрядную организацию, что позволит нам пустить в эксплуатацию БНС уже в 2020 году», - рассказал главный инженер ООО «Хуадянь-Тенинская ТЭЦ».

ООО «Хуадянь-Тенинская ТЭЦ» построена в Ярославле на площадке бывшей Тенинской водогрейной котельной. Мощность ТЭЦ составляет 450 МВт.



Основным оборудованием станции являются: 2 газовые турбины ГТЭ-160 производства концерна «Силовые машины», 2 турбогенератора производства «Siemens», паровая турбина производства «Харбинский турбинный завод», турбогенератор производства «Харбинский генераторный завод» и 2 котла-утилизатора П-144 производства ИК «Зиомар». Основным видом топлива является природный газ.



Это совместный проект российской ПАО «ТГК-2» и китайской корпорации «Хуадянь», финансовым консультантом по привлечению займа для финансирования проекта выступил китайский банк ICBC. Стоимость строительства составила около 20 миллиардов рублей, из которых около 70 % привлеченные средства, остальное — средства ПАО «ТГК-2» и китайской корпорации «Хуадянь».



ООО «Хуадянь-Тенинская ТЭЦ введена в эксплуатацию 20 июня 2017 года. Станция позволяет решить вопрос с энергодефицитом в Ярославской области, а также обеспечивает теплом весь Северный жилой район Ярославля.