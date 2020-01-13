АО «РОСНАНО» и ООО «НордЭнергоГрупп» (входит в состав «Севергрупп») подписали меморандум о взаимопонимании с целью создания инвестиционного фонда по локализации электротехнического оборудования ветроэнергетической установки (ВЭУ) в рамках второй программы поддержки возобновляемых источников энергии на период 2025–2035 гг.

В частности, сотрудничество предусматривает проекты по производству генератора, частотного преобразователя (конвертера), а также трансформатора ветроэнергетической установки. Партнеры планируют совместно определить наиболее перспективные для трансфера технологии производства компонентов ВЭУ и привлечь в качестве технологического партнера международного вендора, производителя ВЭУ. «НордЭнергоГрупп» может предоставить свои производственные площадки и компетенции, востребованные для реализации совместного проекта.

Согласно меморандуму, финансово-экономические параметры фонда стороны планируют согласовать во втором квартале 2020 года.

Локализация инновационного энергооборудования в России является частью программы стимулирования возобновляемых источников энергии (ВИЭ) на оптовом рынке электрической энергии и мощности. В рамках первой программы поддержки ВИЭ, рассчитанной на реализацию до 2024 года, инвесторы в ветрогенерацию обязаны обеспечить уровень локализации оборудования ВЭУ не менее 65%. В рамках второй программы поддержки ВИЭ на период 2025–2035 гг. обсуждается ужесточение требований к локализации вводимых ВЭУ до 90%.

Акционерное общество «РОСНАНО» создано в марте 2011 года путем реорганизации государственной корпорации «Российская корпорация нанотехнологий». АО «РОСНАНО» содействует реализации государственной политики по развитию наноиндустрии, инвестируя напрямую и через инвестиционные фонды нанотехнологий в финансово эффективные высокотехнологичные проекты, обеспечивающие развитие новых производств на территории Российской Федерации. Основные направления инвестирования: электроника, оптоэлектроника и телекоммуникации, здравоохранение и биотехнологии, металлургия и металлообработка, энергетика, машино- и приборостроение, строительные и промышленные материалы, химия и нефтехимия. 100% акций АО «РОСНАНО» находится в собственности государства. Благодаря инвестициям РОСНАНО работает 105 предприятий и R&D центра в 37 регионах России. Последние 5 лет компания работает с прибылью.

Функцию управления активами АО «РОСНАНО» выполняет созданное в декабре 2013 года Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «РОСНАНО», Председателем Правления которого является Анатолий Чубайс.

Задачи по созданию нанотехнологической инфраструктуры и реализации образовательных программ выполняются Фондом инфраструктурных и образовательных программ, также созданным в результате реорганизации госкорпорации.

«НордЭнергоГрупп» — российская компания, созданная для управления энергомашиностроительными и электротехническими активами «Севергрупп». Миссия компании — обеспечивать лидерство, объединяя передовые достижения в энергетике и электротехнике и способствуя развитию бизнеса клиентов и партнеров. Видение — стать интегратором лучших энергетических и электротехнических решений для всех потребителей.

В состав «НордЭнергоГрупп» входят ведущие предприятия машиностроительного комплекса России: ОАО ТКЗ «Красный котельщик», ОАО «Калужский турбинный завод», ООО «Завод «Реостат», ООО «СЗД Инжиниринг».

Одно из направлений «НордЭнергоГрупп» — расширение портфеля активов за счет инвестиций в новые перспективные направления и небольшие технологические компании, комплементарные производственной и технологической цепочке и каналам продаж.