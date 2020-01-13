«Россети Ленэнерго» (юридическое наименование – ПАО «Ленэнерго») обеспечили более 120 кВт дополнительной мощности зданию Центральной городской публичной библиотеки им. В.В. Маяковского на наб. р. Фонтанки, 46. Источником питания стала подстанция 110 кВ «Боровая».

Для обеспечения необходимой мощности специалисты установили новый кабельный киоск с автоматическими выключателями и проложили кабельную линию 0,4 кВ от распределительного устройства действующей комплектной трансформаторной подстанции до распределительного устройства нового киоска.

Центральная городская публичная библиотека им. В.В. Маяковского – один из крупнейших и старейших информационных центров города. В составе библиотеки работает мультимедийный информационно-сервисный центр, мемориальная библиотека князя Г.В. Голицына и Центр восточных культур.