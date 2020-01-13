В линейный отдел МВД России на станции Ачинск поступило сообщение о краже межсекционных кабелей в одной из транспортных организаций. В результате оперативных мероприятий транспортные полицейские установили, что 31-летний слесарь-электрик, работавший в ночную смену, взломал дверь в помещение и похитил изделия, содержащие медь. Кабель, масса которого составила 28 килограммов, мужчина обмотал вокруг тела и вынес его с территории организации, намереваясь сдать в пункт приема лома металлов.

Подозреваемый, который ранее трижды отбывал наказание за кражи, был задержан. В ходе обыска по месту его жительства сотрудники транспортной полиции обнаружили и изъяли похищенное. В настоящее время ему предъявлено обвинение в преступлении, предусмотренном частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы.