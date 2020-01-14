Соглашение было подписано сегодня в рамках итоговой коллегии министерства экологии и природных ресурсов и министерства лесного хозяйства РТ. Первый заместитель гендиректора «РосРАО» Максим Корольков отметил, что Татарстан стал первым из регионов, с которым было подписано подобное соглашение.

«Татарстан уникален тем, что здесь есть и промышленные предприятия, которые образуют отходы и которые их перерабатывают. Зачастую отрасль по переработке отходов страдает из-за того, что эти предприятия не могут наладить между собой взаимоотношения. В 2020 году мы создаем уже первые блоки государственной информационной системы по обращению с отходами, в рамках которой предприятия смогут наладить между собой поток вторичных ресурсов. Это даст стимул развитию промышленности и снизит нагрузку на окружающую среду», – сказал Корольков.

По его словам, средства из федерального бюджета на создание государственно-информационной системы уже выделены. Однако сумму он не назвал.

«Предприятия Татарстана смогут безвозмездно воспользоваться этой площадкой. К системе уже проявили интерес машиностроительные и химические предприятия, которые образуют большое количество отходов. Зачастую они не знают, что с ними делать. Для них создание такой системы крайне важно», – сказал Корольков.

К I классу относятся наиболее опасные виды утильсырья. Они выделяют вещества, ведущие к быстрому и необратимому разрушению экосистемы — старые трансформаторные и конденсаторные устройства, элементы, содержащие твердые соли мышьяка, свинцовый шлам, отработка синтетических масел и т.д. Ко II классу опасности относят старые аккумуляторные батареи, медный кабель со свинцовым напылением, рафинированные остатки нефтяных продуктов.



Президент РТ Рустам Минниханов отметил, что решить проблему накопленного экологического ущерба без специализированной поддержки невозможно.



Председатель правления Машиностроительного кластера РТ Сергей Майоров рассказал, что система будет актуальной для предприятий. «Любая коммуникационная площадка сокращает неинформированность предприятий, потребителей и поставщиков. Ускоряет пути и скорость принятия решений. Если эта площадка хорошо будет работать, то она будет полезна для машиностроительного кластера», – сказал Майоров.



Напомним, что в России запущен федеральный проект «Инфраструктура по обращению с отходами I и II класса». В его рамках планируется создать федеральную схему по обращению с отходами, государственно-информационную систему, семь крупных якорных предприятий по переработке отходов. В том числе, реализация проекта предполагает создание электронной площадки для заключения договоров на обращение с отходами. К 2024 году обеспечить не менее 65% переработки образующихся отходов.



ФГУП «РосРАО» – специализированная организация ГК «Росатом», профессионально занимающаяся в том числе комплексным обращением с промышленными отходами, реабилитацией территорий объектов накопленного экологического вреда, развитием специализированной производственно-технической базы.

