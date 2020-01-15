В компании «Россети Сибирь» предупреждают: любое вмешательство в работу энергосистиемы опасно для здоровья и жизни, а также чревато штрафами и лишением свободы. В минувшие новогодние каникулы не обошлось происшествий с повреждением электросетей.

Так 30 декабря в Республике Алтай, в районе населённого пункта Чепош Чемальского района, злоумышленники расстреляли изоляторы высоковольтной линии электропередачи 110 кВ «Манжерокская – Чергинская», оставив накануне нового года без света не одну тысячу человек. Аварийно-восстановительные бригады оперативно ликвидировали последствия происшествия. Через час энергоснабжение всех жителей региона уже было восстановлено по резервной схеме. Возбуждено уголовное дело по признакам части 1 статьи 215.2 Уголовного кодекса «Приведение в негодность объектов жизнеобеспечения», предусматривающей наказание до трех лет лишения свободы.

А в Бурятии сразу после новогодних гуляний энергетикам пришлось восстанавливать опоры, сбитые водителями-лихачами. В республике зафиксировано сразу три инцидента. 1 января в селе Сужа в окрестностях Улан-Удэ водитель Тойоты-Аллион врезался в одну из деревянных опор ЛЭП. Машину он бросил, а сам сбежал. Виновника быстро нашли. Он уже возместил материальный ущерб, а энергетики восстановили опору. Второй случай зафиксирован 4 января в селе Старая Сулхара Кижингинского района. Лихач также повредил деревянную опору и скрылся. Его поисками занимаются органы внутренних дел. И 9 января не пришедший в себя после праздников автолюбитель врезался в опору в поселке Новоильинск Заиграевского района. Часть села – без света, нарушитель скрылся.

Напомним, что водитель, сбивший опору ЛЭП, несёт «троекратную» ответственность. В первую очередь – за нарушение правил дорожного движения и оставление места ДТП, влекущее административную ответственность вплоть до лишения водительских прав. Во-вторых, за повреждение энергооборудования он привлекается по ст. 9.7 КоАП РФ. В-третьих, нарушитель обязан возместить расходы за восстановление сбитой опоры, а также стоимость недоотпущенной по его вине электроэнергии. Также водитель может быть привлечен и к материальной ответственности перед жителями, у которых из-за сбоя электроснабжения вышла из строя бытовая электротехника.

Из-за лихачей энергетикам ежегодно приходится в экстренном порядке проводить ремонтные работы, отключать потребителей и тратить значительные суммы на ремонтные работы. Только в 2019 году специалистами Россети Сибирь на всей территории присутствия компании было зарегистрировано 174 случая стороннего воздействия на линии электропередачи, в том числе 150 наездов транспорта на опоры ЛЭП, 4 случая расстрела изоляторов, 20 падений деревьев на провода в результате действий «черных лесорубов». Общий ущерб энергокомпании составил почти 2,5 млн рублей; 873 тысячи уже возмещено. К ответственности привлечено 29 нарушителей.

Подобные происшествия имеют прямое отношение к угрозе энергобезопасности региона.

«За 2019 год ущерб, нанесенный компании с учетом восстановительных работ, составил 2,486 миллионов рублей. Злоумышленники на автомобилях сбивают железобетонные опоры, воруют металлические уголки, стреляют ради забавы по изоляторам, а целые населенные пункты в результате остаются без света. Энергокомпания несет убытки, население сидит без электричества... В зимнее время в условиях Сибири такие выходки особенно опасны – ведь без энергоснабжения может остаться и котельная, и водонапорная башня, а значит и село, район – без систем жизнеобеспечения», – говорит заместитель главного инженера – начальник управления производственной безопасности и производственного контроля компании «Россети Сибирь» Евгений Вельман.

Напомним, информацию о нарушениях энергоснабжения вашего района можно уточнять в районной диспетчерской службе, либо по телефону единого call-центра Россети Сибирь 8 800 1000 380.