Инфраструктурой для воронежской экодеревни займется "Дон-Строй"

Победителем электронного аукциона на строительство сетей инженерно-технического обеспечения экодеревни в поселке Лушниковка Бобровского района Воронежской области стало ООО «Дон-Строй». Компании достался контракт на 879,7 млн рублей, следует из аукционной документации.

Вторым участником аукциона стало воронежское ООО «Строительное управление-35», предложившее за свои услуги 884,2 млн рублей. При этом максимальная цена контракта составила 888,6 млн рублей.

Средства выделят из федерального, областного и местного бюджетов. Заказчиком выступила администрация Боброва. Подрядчику необходимо будет провести археологическое обследование территории, изыскательные работы, а также оборудовать инженерные сети и запустить их. Кроме того, победителю предстоит продумать и построить дороги к экодеревне, а также провести волоконно-оптические линии связи и благоустроить территорию. Все работы необходимо выполнить до 31 декабря 2022 года.

Напомним, ранее управление Федеральной антимонопольной службы по Воронежской области (УФАС) приостановило торги из-за жалобы ООО «Воронежстройреконструкция».

Добавим, что 31 декабря 2019 года власти Боброва начали поиски подрядчика, который проконтролирует строительство сетей инженерно-технического обеспечения экодеревни. Максимальная цена контракта составила 12,5 млн рублей. В этот же день был объявлен тендер на определение техзаказчика по строительству сетей инженерно-технического обеспечения экодеревни. Максимальная цена контракта составила 13,7 млн рублей.

В строительство экодеревни в поселке Лушниковка Бобровского района планируют инвестировать 2,03 млрд рублей. Разработчиком проекта является воронежское ООО «ПроектИнжиниринг».

Площадь экодеревни составит 100 га. Планируемая численность жителей – свыше 1,5 тыс. человек. На территории планируется построить секционные трехэтажные жилые дома – всего 312 квартир, 92 жилых дома с участками, 147 индивидуальных жилых домов – также с участками.

Рядом с экодеревней на 17 га появится парк аттракционов, где за 21,8 млн рублей планируют установить колесо обозрения. Там также обещают установить аттракционы и карусели, сделать велодорожку и трассу биатлона, веревочный городок, площадку для скейтбординга, стрельбище для биатлона, территорию барбекю и трибуны. Строительство парка обойдется в 180 млн рублей.

По данным Kartoteka.ru, ООО «Дон-Строй» зарегистрировано в Павловске Воронежской области в 2010 году. Владельцем и директором является Владимир Калинин. Выручка за 2018 год составила 692,5 млн рублей, чистая прибыль – 3,9 млн рублей. В 2019 году компания получила контракт на 208,7 млн рублей на реконструкцию МБОУ Хреновская СОШ №1 в Бобровском районе Воронежской области. В прошлом году ООО «Дон-Строй» подавалось также на аукцион на строительство внешних сетей электроснабжения к мясохладобойне «Агроэко» в ТОСЭР «Павловск». Но заявку компании конкурсная комиссия не допустила.