Смольный подписал концессионное соглашение по реконструкции СКК

Правительство Петербурга и ООО «СКА-Арена» заключили концессионное соглашение по реконструкции и эксплуатации спортивно-концертного комплекса «Петербургский». Новая ледовая арена должна появиться в 2023 году.

О подписании документа 15 января «Фонтанке» сообщили несколько источников в Смольном. Комитет по инвестициям эту информацию не комментирует. Напомним, под Новый год правительство Петербурга одобрило заключение соглашения. Перед этим «СКА-Арена» единственная подала заявку на реконструкцию СКК, она была признана соответствующей условиям конкурса.

Согласно конкурсной документации, обновленная арена должна быть готова к маю 2023 года. Вложения города — не более 50% стоимости проекта и не более 10 млрд рублей. Условия позволят инвестору изменить внешний облик арены, высоту, этажность, объем и демонтировать несущие конструкции. Концессия заключается на 55 лет, в том числе инвестору предстоит обустроить общественное пространство вокруг.

Между тем проект реконструкции наталкивается на сопротивление местных жителей и градозащитников, которые настаивают на включении СКК в список выявленных объектов культурного наследия.

В конце года ООО «СКА-Арена» сменило владельца: ранее оно напрямую принадлежало Игорю Забирану, а теперь – АО «Спортивные технологии и инвестиции», собственником которого, впрочем, тоже является Забиран.