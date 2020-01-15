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Утвержден межгосударственный стандарт "Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи. Технические условия"

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии своим приказом от 29.11.2019 утвердило межгосударственный стандарт ГОСТ 839-2019 «Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи. Технические условия». Документ, разработанный ОАО «ВНИИКП» и Алюминиевой Ассоциацией, вступит в силу 1 мая 2020 г.

Новый стандарт предусматривает целый ряд решений, направленных на повышение технического уровня проводов. В частности, в стандарт включены:

  • высокотемпературные провода с применением проволок из алюминий-циркониевых сплавов;
  • новые марки проводов из высокопрочных сплавов 6101 и 6201 с однородным материалом для центральной части и наружных повивов;
  • методы испытаний проводов, соответствующие требованиям международного стандарта МЭК 61089 и требованиям ПАО «Россети»;
  • сталеалюминиевые провода повышенной коррозионной стойкости с несущим сердечником из стальной проволоки, плакированной алюминием;
  • сталеалюминиевые провода повышенной прочности.

Новые требования стандарта позволяют применять больше новых конструкций проводов с улучшенными физико-механическими и электрическими свойствами, а также осуществлять верификацию проектных и строительных работ при новом строительстве и реконструкции по воздушным линиям напряжением 110 кВ и выше.

«Актуализация и разработка документов по стандартизации на кабельно-проводниковую продукцию – необходимый шаг для обеспечения проектировщиков и конструкторов актуальными документами, которые соответствуют уровню развития кабельной промышленности», – отметила сопредседатель Алюминиевой Ассоциации Ирина Казовская.

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Об Ассоциации (www.aluminas.ru):

Ассоциация производителей, поставщиков и потребителей продукции из алюминия (Алюминиевая Ассоциация) создана в декабре 2015 года при поддержке министерства промышленности и торговли РФ. Задача Алюминиевой Ассоциации – развивать внутренний рынок высокотехнологичной продукции из алюминия.

Сегодня Ассоциация объединяет более 115 компаний и организаций. Ключевой задачей Алюминиевой Ассоциации является развитие глубокой переработки алюминия внутри страны, высокотехнологичных алюмопотребляющих производств и расширение применения алюминия в различных сферах промышленности.

Цели и задачи Алюминиевой Ассоциации в полной мере соответствуют целям национальных проектов и стратегическим задачам развития Российской Федерации на период до 2024 года, обозначенным в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204.

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