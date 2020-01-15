В 2019 г. Бельгия была чистым экспортером электроэнергии

По данным системного оператора Бельгии Elia, объем выработки ВИЭ-генерации в Бельгии вырос на 17% в 2019 г. благодаря высокому уровню производства электроэнергии офшорными ветропарками, а также солнечной генерации в летние месяцы и наземной ветровой генерации в зимние месяцы. В декабре 2019 г. доля ветровой и солнечной генерации в обеспечении энергобаланса достигла рекордных 16% (около 14% в среднем в 2019 г.).

Энергоснабжение бельгийских потребителей также улучшилось благодаря более высокой доступности на энергорынке атомных электростанций, объем выработки которых в 2019 г. увеличился на 31% по сравнению с 2018 г., когда несколько бельгийских ядерных реакторов не вырабатывали электроэнергию. В целом, ядерная энергетика в 2019 г. обеспечила почти 49% от общего объема энергопотребления, что близко к уровню 2017 г. Производство электроэнергии на газовом топливе также немного увеличилось, т.к. после временного отключения вновь введены в эксплуатацию ТЭС Seraing мощностью 470 МВт и ТЭС Vilvorde мощностью 255 МВт; доля природного газа в структуре энергопотребления выросла с 24% в 2018 г. до 27% в 2019 г.

Таким образом, Бельгия, которая была чистым импортером электроэнергии в 2018 г. (чистый импорт составил свыше 17 ТВт*ч), в 2019 г. не только сократила импорт электроэнергии, но даже стала чистым экспортером (чистый экспорт составил 1,8 ТВт*ч).

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