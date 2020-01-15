В Кабардино-Балкарском филиале РусГидро в плановый капитальный ремонт выведены гидроагрегат № 1 Зарагижской ГЭС и гидроагрегат № 3 Баксанской ГЭС, с установленной мощностью 10,2 и 9 МВт соответственно. Работы проводятся в соответствии с производственной программой компании и годовым графиком ремонтов филиала на 2020 год.

В течение 45 календарных дней специалисты производственного участка АО «Гидроремонт-ВКК» (входит в Группу РусГидро) в г. Баксан восстановят лопасти рабочих колес, подвижные и неподвижные лабиринтные уплотнения, лопатки направляющих аппаратов, которые наиболее подвержены абразивному и кавитационному износам, отрегулируют турбинные и генераторные подшипники. Будет также выполнен ремонт электрической и механической части генератора: систем торможения и регулирования гидроагрегатов, воздухоохладителей генераторов, систем технического водоснабжения и пожаротушения.

Проводимые в зимний меженный период мероприятия позволят повысить надежность и эксплуатационные характеристики турбин, гидрогенераторов и вспомогательного оборудования. В связи с большим абразивным износом проточной части плановые капитальные ремонты гидроагрегатов станций филиала, по согласованию с заводом изготовителем, проводятся каждые три года.

Всего программой ремонтов в текущем году на станциях филиала предусмотрено провести работ на сумму более 88,5 млн руб. Кроме капитальных ремонтов, запланирован ряд текущих ремонтов основного и вспомогательного оборудования, механизмов и производственных зданий филиала.