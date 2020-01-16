Выставка Cabex 2020 Международная выставка Cabex – это единственная в России выставка кабельно-проводниковой продукции состоится с 17 по 19 марта, в Москве, КВЦ «Сокольники», павильоны 4, 4.1.

Ведущие российские и зарубежные производители и поставщики кабельно-проводниковой продукции представят на Cabex 2020 новые разработки и технологии в разделах:

кабели и провода

кабельные аксессуары

электромонтажные изделия

оборудование для монтажа и прокладки кабеля

материалы для производства кабеля

Выставка Cabex – все о кабельно-проводниковой продукции для специалистов из предприятий электроэнергетики, связи и телекоммуникаций, электротехнического машиностроения, горнодобывающей отрасли, нефтегазового комплекса, а также строительно-монтажных организаций.

Посещение выставки Cabex - это возможность всего за 3 дня:

провести личные переговоры с руководством кабельных компаний из различных регионов

личные переговоры с руководством кабельных компаний из различных регионов выбрать поставщика кабельно-проводниковой продукции в соответствии со своими задачами

поставщика кабельно-проводниковой продукции в соответствии со своими задачами узнать о перспективных технологиях и тенденциях кабельного рынка на мероприятиях деловой программы

В Cabex 2020 принимают участие ведущие компании отрасли, среди которых: «Камский кабель», «Холдинг Кабельный альянс», «Сарансккабель», «Москабельмет», Торговый Дом «ВНИИКП», «Томский кабельный завод», Xinming (Китай), STP - Sumgait Technologies Park (Азербайджан), PRATECH (Турция), «Объединенная энергетическая компания», «Псковский Кабельный Завод», «Спецкабель», «Ункомтех», «Людиновокабель», «Завод «Энергокабель» и другие.

К посещению выставки будут приглашены руководители и специалисты:

предприятий энергетической отрасли: электро- и теплогенерирующих компаний, электрических сетей

предприятий по добыче, транспортировке и переработке нефти и газа и других полезных ископаемых

машиностроительных заводов

строительно-монтажных организаций

предприятий электротехнической продукции

телекоммуникационных компаний.

В рамках деловой программы Выставки Cabex пройдет Научно-техническая конференция «Кабельная промышленность для отраслей народного хозяйства».

На протяжении трех дней специалисты и эксперты обсудят важные вопросы кабельного обеспечения нефтегазовой, электроэнергетической, транспортной и телекоммуникационной отраслей. В рамках конференции состоится международная секция с участием специалистов крупнейших производителей кабельной продукции из Италии, Германии, Греции, Франции, Швейцарии и Шотландии. К участию в конференции приглашены представители: Минпромторга России, Минсвязи России, Минэнерго России, Минтранса России, Госдумы, Чрезвычайные и Полномочные Послы иностранных государств в РФ, «Деловая Россия», «Опоры России», НИУ ЭНИН, ПАО «ФСК ЕЭС», ФАУ «Главгосэкспертиза России», ПАО «Мосэнерго», НИИЭМП, МЭИ, ПАО «Россети», ПАО «Газпром», РАН, ПАО «Татнефть», ПАО НК «РуссНефть», ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг», ПАО АНК «Башнефть», Союза нефтегазопромышленников России, ВНИКТИ, ФГУП «АГА(А)», АО «НПО «СПЛАВ», ГУП «Московский метрополитен», ОАО «РЖД», АО «ОСК», ПАО «ОАК», СПбГУТ, МТУСИ, ПАО «Ростелеком», Холдинга «Швабе», ПАО «МегаФон» и другие.

Выставка Cabex 2020 состоится с 17 по 19 марта, в Москве, КВЦ «Сокольники», павильоны 4, 4.1.

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